6 июня
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Жизнь

Выплаты по соцконтрактам проиндексируют в Алтайском крае

С 1 июня в Алтайском крае выросли ежемесячные выплаты по соцконтрактам по направлениям «поиск работы» и «преодоление трудной жизненной ситуации», проинформировали в региональном правительстве.

Заключение договора.
Заключение договора.
pixabay.com.

Это связано с ростом величины прожиточного минимума.

Для тех, кто оформит социальный контракт после 1 июня, ежемесячная выплаты составит 13 504 рубля.

Власти добавили, что социальный контракт по направлению «поиск работы» заключается на срок от 3 до 9 месяцев. Нужно зарегистрироваться в службе занятости и «предпринимать активные действия по трудоустройству».

В 2022 году в крае уже заключили 3 756 социальных контрактов на общую сумму 342,7 млн рублей по таким направлениям как «помощь в открытии собственного дела», «развитие личного подсобного хозяйства», «поиск работы и помощь в трудоустройстве».

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом соцзащиты населения. Государство безвозмездно предоставляет деньги, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.

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