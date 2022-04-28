Деньги не просто так. Какие выплаты могут получать россияне, и почему пенсионный возраст растет

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить решения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных выплат. Кто может рассчитывать на пособия и какой в России пенсионный возраст — в нашем разборе.

С какого возраста можно выходить на пенсию по старости?

Как пишут на сайте «Госуслуги», мужчины и женщины могут выйти на пенсию:

В 2022 году — в 61,5 год и 56,5 лет;

В 2024 году — в 63 года и 58 лет;

В 2026 году — в 64 и 59 лет;

В 2028 году и позже — в 65 и 60 лет.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

А какой стаж нужен для страховой пенсии?

Страховой стаж должен составлять:

В 2022 году — 13 лет;

В 2023 году — 14 лет;

В 2024 году и позже — 15 лет.

Что еще учитывают при начислении страховой пенсии?

«Для получения страховой пенсии по старости нужно набрать достаточное количество лет стажа и пенсионных коэффициентов», — отмечают на «Госуслугах».

Портал Госуслуги. altapress.ru

Что такое пенсионные коэффициенты?

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год, а затем складывают.

Пенсионные коэффиценты должны составлять:

В 2022 году — 23,4;

В 2023 году — 25,8;

В 2024 году — 28,2;

В 2025 году и позже — 30.

Можно ли перерасчитывать пенсию , и как это сделать?

Да, пенсию можно перерасчитывать.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Подать заявку и получить результат можно:

Через законного представителя;

Почтой;

В МФЦ;

Лично ( в Пенсионном фонде);

в Пенсионном фонде); На официальном сайте ПФР;

На «Госуслугах».

Какой пенсии хотят россияне?

Ранее опрос SuperJob показал: москвичи считают достойной пенсию в 46−50 тыс. рублей. На 8% повысили пенсионные предпочтения и барнаульцы.

Среднестатистический россиянин считает «хорошей» пенсию в 45 300 рублей. При этом самые большие ожидания — у респондентов с доходом от 80 тыс. (49 400 рублей), а самые низкие — с доходом до 30 тыс. (38 100 рублей).

Деньги. Финансы. pexels.com

Уточним, что всего в опросе участвовали 32 тыс. человек.

Кто такие предпенсионеры , и какие льготы им доступны?

Получить льготы могут предпенсионеры: женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет.

Им разрешается:

Уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость земельного участка. Это возможно , если он находится в собственности и его площадь — 6 соток,

если он находится в собственности и его площадь — 6 соток, Не платить налог на квартиру , дом , гараж иди хозяйственные постройки,

дом гараж иди хозяйственные постройки, Получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.

На какую еще поддержку могут рассчитывать предпенсионеры?

Если страховой стаж женщины составляет 20 лет, а мужчины — 25 лет, то за каждый год работы к периоду выплаты добавят две недели.

Это значит, что:

В течение первых трех месяцев выплачивается 75% ежемесячного заработка,

Следующие четыре месяца — 60% заработка,

В последующие месяцы — 45%.

Еще россиян предпенсионного возраста могут освободить от налогов на одно транспортное средство.

Также они имеют право платить только 50% транспортного налога (если авто мощностью 100−150 лошадиных сил), либо могут полностью освободиться от него (если мощность машины — до 36 лошадиных сил).

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Как получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей?

Чтобы получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей в мае-июне, надо заполнить специальную форму в личном кабинете — на сайте ПФР. Для этого требуется перейти в раздел соцвыплат и поставить галочку у нужного пособия

А кто может получать социальные выплаты и пенсию?

На социальные выплаты имеют право:

Инвалиды , дети-инвалиды и инвалиды с детства;

дети-инвалиды и инвалиды с детства; Дети до 18 лет , потерявшие одного или обоих родителей;

потерявшие одного или обоих родителей; Дети от 18 лет , которые обучаются очно;

которые обучаются очно; Дети умершей одинокой матери;

Дети , оба родителя которых неизвестны;

оба родителя которых неизвестны; Представители малочисленных народов Севера: мужчины — от 55 лет , женщины — от 50 лет ( получают социальную песню по старости);

женщины — от 50 лет получают социальную песню по старости); Мужчины и женщины , которые не заработали права на страховую пенсию по старости;

которые не заработали права на страховую пенсию по старости; Иностранные граждане и лица без гражданства ( если они проживают в России не меньше 15 лет и достигли соответствующего возраста).

Когда проиндексировали социальные выплаты?

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 апреля социальные пенсии подняли на 8,6%. Это коснулось 4 млн человек.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Также он отметил, что ранее индексацию провели для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Средний размер пенсии в Алтайском крае

В среднем размер пенсий неработающего населения после индексации (8,6%) в Алтайском крае составил 16 229,69 рублей. Об этом стало известно в конце марта.