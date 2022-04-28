28 апреля
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Экономика

Деньги не просто так. Какие выплаты могут получать россияне, и почему пенсионный возраст растет

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить решения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных выплат. Кто может рассчитывать на пособия и какой в России пенсионный возраст — в нашем разборе.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

С какого возраста можно выходить на пенсию по старости?

Как пишут на сайте «Госуслуги», мужчины и женщины могут выйти на пенсию:

  • В 2022 году — в 61,5 год и 56,5 лет;
  • В 2024 году — в 63 года и 58 лет;
  • В 2026 году — в 64 и 59 лет;
  • В 2028 году и позже — в 65 и 60 лет.
Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

А какой стаж нужен для страховой пенсии?

Страховой стаж должен составлять:

  • В 2022 году — 13 лет;
  • В 2023 году — 14 лет;
  • В 2024 году и позже — 15 лет.

Что еще учитывают при начислении страховой пенсии?

«Для получения страховой пенсии по старости нужно набрать достаточное количество лет стажа и пенсионных коэффициентов», — отмечают на «Госуслугах».

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Что такое пенсионные коэффициенты?

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год, а затем складывают.

Пенсионные коэффиценты должны составлять:

  • В 2022 году — 23,4;
  • В 2023 году — 25,8;
  • В 2024 году — 28,2;
  • В 2025 году и позже — 30.

Можно ли перерасчитывать пенсию, и как это сделать?

Да, пенсию можно перерасчитывать.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Подать заявку и получить результат можно:

  • Через законного представителя;
  • Почтой;
  • В МФЦ;
  • Лично (в Пенсионном фонде);
  • На официальном сайте ПФР;
  • На «Госуслугах».

Какой пенсии хотят россияне?

Ранее опрос SuperJob показал: москвичи считают достойной пенсию в 46−50 тыс. рублей. На 8% повысили пенсионные предпочтения и барнаульцы.

Среднестатистический россиянин считает «хорошей» пенсию в 45 300 рублей. При этом самые большие ожидания — у респондентов с доходом от 80 тыс. (49 400 рублей), а самые низкие — с доходом до 30 тыс. (38 100 рублей).

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Уточним, что всего в опросе участвовали 32 тыс. человек.

Кто такие предпенсионеры, и какие льготы им доступны?

Получить льготы могут предпенсионеры: женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет.

Им разрешается:

  • Уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость земельного участка. Это возможно, если он находится в собственности и его площадь — 6 соток,
  • Не платить налог на квартиру, дом, гараж иди хозяйственные постройки,
  • Получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.

На какую еще поддержку могут рассчитывать предпенсионеры?

Если страховой стаж женщины составляет 20 лет, а мужчины — 25 лет, то за каждый год работы к периоду выплаты добавят две недели.

Это значит, что:

  • В течение первых трех месяцев выплачивается 75% ежемесячного заработка,
  • Следующие четыре месяца — 60% заработка,
  • В последующие месяцы — 45%.

Еще россиян предпенсионного возраста могут освободить от налогов на одно транспортное средство.

Также они имеют право платить только 50% транспортного налога (если авто мощностью 100−150 лошадиных сил), либо могут полностью освободиться от него (если мощность машины — до 36 лошадиных сил).

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Как получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей?

Чтобы получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей в мае-июне, надо заполнить специальную форму в личном кабинете — на сайте ПФР. Для этого требуется перейти в раздел соцвыплат и поставить галочку у нужного пособия

А кто может получать социальные выплаты и пенсию?

На социальные выплаты имеют право:

  • Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства;
  • Дети до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей;
  • Дети от 18 лет, которые обучаются очно;
  • Дети умершей одинокой матери;
  • Дети, оба родителя которых неизвестны;
  • Представители малочисленных народов Севера: мужчины — от 55 лет, женщины — от 50 лет (получают социальную песню по старости);
  • Мужчины и женщины, которые не заработали права на страховую пенсию по старости;
  • Иностранные граждане и лица без гражданства (если они проживают в России не меньше 15 лет и достигли соответствующего возраста).

Когда проиндексировали социальные выплаты?

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 апреля социальные пенсии подняли на 8,6%. Это коснулось 4 млн человек.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Также он отметил, что ранее индексацию провели для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Средний размер пенсии в Алтайском крае

В среднем размер пенсий неработающего населения после индексации (8,6%) в Алтайском крае составил 16 229,69 рублей. Об этом стало известно в конце марта.

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