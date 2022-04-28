Деньги не просто так. Какие выплаты могут получать россияне, и почему пенсионный возраст растет

С какого возраста можно выходить на пенсию по старости?
Как пишут на сайте «Госуслуги», мужчины и женщины могут выйти на пенсию:
- В 2022 году — в 61,5 год и 56,5 лет;
- В 2024 году — в 63 года и 58 лет;
- В 2026 году — в 64 и 59 лет;
- В 2028 году и позже — в 65 и 60 лет.
А какой стаж нужен для страховой пенсии?
Страховой стаж должен составлять:
- В 2022 году — 13 лет;
- В 2023 году — 14 лет;
- В 2024 году и позже — 15 лет.
Что еще учитывают при начислении страховой пенсии?
«Для получения страховой пенсии по старости нужно набрать достаточное количество лет стажа и пенсионных коэффициентов», — отмечают на «Госуслугах».
Что такое пенсионные коэффициенты?
Индивидуальные пенсионные коэффициенты — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год, а затем складывают.
Пенсионные коэффиценты должны составлять:
- В 2022 году — 23,4;
- В 2023 году — 25,8;
- В 2024 году — 28,2;
- В 2025 году и позже — 30.
Можно ли перерасчитывать пенсию, и как это сделать?
Да, пенсию можно перерасчитывать.
Подать заявку и получить результат можно:
- Через законного представителя;
- Почтой;
- В МФЦ;
- Лично (в Пенсионном фонде);
- На официальном сайте ПФР;
- На «Госуслугах».
Какой пенсии хотят россияне?
Ранее опрос SuperJob показал: москвичи считают достойной пенсию в 46−50 тыс. рублей. На 8% повысили пенсионные предпочтения и барнаульцы.
Среднестатистический россиянин считает «хорошей» пенсию в 45 300 рублей. При этом самые большие ожидания — у респондентов с доходом от 80 тыс. (49 400 рублей), а самые низкие — с доходом до 30 тыс. (38 100 рублей).
Уточним, что всего в опросе участвовали 32 тыс. человек.
Кто такие предпенсионеры, и какие льготы им доступны?
Получить льготы могут предпенсионеры: женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет.
Им разрешается:
- Уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость земельного участка. Это возможно, если он находится в собственности и его площадь — 6 соток,
- Не платить налог на квартиру, дом, гараж иди хозяйственные постройки,
- Получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.
На какую еще поддержку могут рассчитывать предпенсионеры?
Если страховой стаж женщины составляет 20 лет, а мужчины — 25 лет, то за каждый год работы к периоду выплаты добавят две недели.
Это значит, что:
- В течение первых трех месяцев выплачивается 75% ежемесячного заработка,
- Следующие четыре месяца — 60% заработка,
- В последующие месяцы — 45%.
Еще россиян предпенсионного возраста могут освободить от налогов на одно транспортное средство.
Также они имеют право платить только 50% транспортного налога (если авто мощностью 100−150 лошадиных сил), либо могут полностью освободиться от него (если мощность машины — до 36 лошадиных сил).
Как получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей?
Чтобы получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей в мае-июне, надо заполнить специальную форму в личном кабинете — на сайте ПФР. Для этого требуется перейти в раздел соцвыплат и поставить галочку у нужного пособия
А кто может получать социальные выплаты и пенсию?
На социальные выплаты имеют право:
- Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства;
- Дети до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей;
- Дети от 18 лет, которые обучаются очно;
- Дети умершей одинокой матери;
- Дети, оба родителя которых неизвестны;
- Представители малочисленных народов Севера: мужчины — от 55 лет, женщины — от 50 лет (получают социальную песню по старости);
- Мужчины и женщины, которые не заработали права на страховую пенсию по старости;
- Иностранные граждане и лица без гражданства (если они проживают в России не меньше 15 лет и достигли соответствующего возраста).
Когда проиндексировали социальные выплаты?
Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 апреля социальные пенсии подняли на 8,6%. Это коснулось 4 млн человек.
Также он отметил, что ранее индексацию провели для гражданских неработающих и военных пенсионеров.
Средний размер пенсии в Алтайском крае
В среднем размер пенсий неработающего населения после индексации (8,6%) в Алтайском крае составил 16 229,69 рублей. Об этом стало известно в конце марта.