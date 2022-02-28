Пенсии, штрафы, оружие. Какие законы вступают в силу в марте

Как изменится российское законодательство с 1 марта — в материале altapress.ru.

Пенсии военным пенсионерам

Этой категории населения проиндексируют пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Ранее это сделали для гражданских неработающих пенсионеров.

Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. Закон касается почти 2,6 млн человек, рассказали в Госдуме.

Штраф за отсутствие диагностической карты

Вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты до 2 тысяч рублей. Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр. Это водители такси, автобусов и грузовиков.

Такси. СС0

Также обязательный техосмотр необходим при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта.

Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.

Контроль за оборотом оружия

Изменения коснутся в первую очередь порядка прохождения медицинского освидетельствования в части определения, есть ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Прохождение обследования в медицинских учреждениях станет обязательным.

Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки.

Оружие. rosgvard.ru

Стройка на сельхозземлях

С 1 марта у фермеров появится возможность оформить права на жилые дома, построенные на сельхозземлях.

Электронные свидетельства о смерти

С 1 марта начнется выдача электронных свидетельств о смерти. Родственникам умершего не придется предоставлять документ в госорганы — медицинские организации внесут все сведения в информационную систему здравоохранения, а затем данные будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства.

«Зеленая» маркировка

Аграрии после получения сертификата о соответствии с 1 марта смогут маркировать сельхозпродукцию знаком, свидетельствующим об ее экологичности.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

Прижизненные фонды

С 1 марта появится возможность создавать на определенный срок или бессрочно личные прижизненные фонды для управления имуществом, бизнесом и активами.

Стоимость имущества, которое учредитель передаёт личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. После смерти основателя фонд станет наследственным.

Можно отказаться от опасной работы

Работники с 1 марта смогут получить официальное право отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни.

Нелегальные ящики

За нелегальную установку ящиков для пожертвований будут штрафовать на сумму до 150 тыс. рублей.

По действующим нормам устанавливать такие ящики могут исключительно уполномоченные на это НКО и по определенным правилам.