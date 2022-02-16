Фермеры в Алтайском крае смогут строить жилье на землях сельхозназначения

В Алтайском крае могут разрешить фермерам строить дома на сельхозземлях, но при этом избежать массовой застройки. Изменения в соответствующий закон рассмотрят краевые депутаты, сообщает пресс-служба АКЗС.

В 2021 году Госдума приняла изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» — фермерам разрешили строительство, реконструкцию и эксплуатацию жилья на сельхозучастках.

Есть определенные требования: на участке может быть только один жилой дом высотой не более трех этажей и площадью не более 500 кв.м. Площадь застройки под домом не может быть больше 0,25% от площади земельного участка.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, краевые депутаты предлагают изменить и региональный закон.

«Вынесенным на сессию АКЗС законопроектом предлагается закрепить, что действие Федерального закона „Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“ распространяется на земельные участки из земель сельхозназначения, на которых расположены жилые дома, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности», — заявили в АКЗС.

В случае вступления в силу поправок, алтайские фермеры смогут строить и эксплуатировать жилые дома на землях, находящихся как в собственности, так и в аренде.

Заброшенный дом в деревне. Анна Зайкова

При этом краевое законодательство защищает сельскохозяйственные земли от рисков массовой застройки. В регионе действует мораторий на приватизацию государственных и муниципальных сельхозземель сроком до 2052 года.

«Это означает, что находящиеся в аренде земельные участки, на которых построены дома, до этого времени не могут быть приватизированы», — пояснили в краевом парламенте.

Законопроект рассмотрят на сессии 25 февраля.

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