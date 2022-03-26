В алтайском ПФР объяснили, почему мартовская пенсия оказалась меньше февральской

«Почему в марте многие пенсионеры получили пенсию в размере меньшем, чем в феврале»? Такой вопрос задали специалистам алтайского отделения Пенсионного фонда России. Однако размер пенсии в марте не уменьшился, хотя по факту полученная на руки сумма и оказалась меньше, чем в феврале. Этот парадокс объяснили в ПФР.

Почему так получилось

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающего населения проиндексировали на 5,9%. Но в дальнейшем власти пришли к выводу, что этого недостаточно и рост цен не покрывает. И приняли решение доиндексировать пенсии выше уровня инфляции.

Процент индексации был пересмотрен — он составил 8,6% (в целом). И все, что недоплатили в январе, приплюсовали к февральской, тоже повышенной, пенсии.

Ну, а в марте пенсионер получил пенсию уже без этой «двойной» прибавки.

Трость. Пенсионер. СС0

Сколько это в деньгах

В отделении ПФР по Алтайскому краю привели условный пример.

Допустим , размер пенсии учетом индексации 5,9% = 17 000 рублей.

размер пенсии учетом индексации 5,9% = 17 000 рублей. Полученная пенсия в январе — 17 000 рублей.

Размер пенсии с учетом индексации 8,6% - 17 432 рубля.

Полученная пенсия в феврале: 17 432 рубля + 432 рубля ( за январь) = 17 864 рубля.

за январь) = 17 864 рубля. Полученная пенсия в марте: 17 432 рублей.

Иначе говоря, пенсия не уменьшилась.

В среднем же размер пенсий неработающего населения после индексации (8,6%) в Алтайском крае составил 16 229,69 рублей.

Пенсионеры. Всегда вместе. Pixabay.com

Почему пенсия не возросла

Проиндексированную пенсию получили не все. Согласно законодательству пенсионерам, осуществляющим работу или иную деятельность, суммы пенсию выплачивают без учета индексации.

Это определено частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Пенсию с учетом индексаций люди получат только после увольнения. Все подробности этого можно прочитать здесь.

Как ранее сообщал altapress.ru, с 1 апреля на 8,6% повысят социальные пенсии. Получить консультации в ПФР можно по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).