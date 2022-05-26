Особые семьи в Алтайском крае смогут получить по 200 тыс. рублей

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания проголосовали за введение компенсационных выплат семьям, в которых воспитываются пять и более детей. 200 тыс. они могут получить взамен земельного участка, который им положен по закону.

Председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева отметила, что право получения земли многодетным семьям было закреплено еще в 2011 году. В законе было прописано, что участки должны быть обустроены инженерными коммуникациями.

За прошедшие годы очередь из желающих только выросла, обустроенных земельных участков не хватает.

«Предложенная мера, во-первых, поможет сократить очередь многодетных семей на бесплатные земельные участки, кроме того, поможет тем семьям, которые не готовы ждать очереди на предоставление участка», — прокомментировала депутат.

На что пойдут деньги

По словам Ирины Солнцевой, на сегодняшний день на выплаты претендуют 192 семьи. На деле же их гораздо больше — 2,2 тыс. В 2022 году на выплаты предусмотрено в бюджете 38,4 млн рублей.

Председатель комитета подчеркнула, что выплата будет иметь целевой характер. Она может быть направлена на покупку земельного участка для строительства жилья, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, включая уплату первоначального взноса при получении кредита. также 200 тыс. семьи могут направлять на приобретение, строительство жилого помещения, реконструкцию жилых объектов, подключение к инженерным сетям.