26 мая
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Жизнь

Совет психолога. Как больше зарабатывать

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Существует ли психология бедности и как от нее избавиться?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Опыт из детства

Специалист успокаивает: никакой «психологии бедности» нет. Однако существуют когнитивные искажения, связанные с финансами. Они часто прививаются в семье.

Справка

Когнитивные искажения — систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, возникающие благодаря человеческим убеждениям.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Если ребенок чувствовал нехватку денег, он, конечно, принесет этот опыт и во взрослую жизнь. Таким образом, формируется определенный способ мышления. Это нередко приводит к тому, что финансовые ресурсы для человека становятся чрезвычайно важными.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Проблемы и решения

В результате может сформироваться взгляд на мир, согласно которому человеку кажется, что все можно купить. Любовь, внимание, заботу и так далее.

Иногда происходит и обратное. В таких случаях действуют следующие установки: «Деньги — зло», «Много денег по-честному не заработать», «Я всегда буду получать мало».

И те, и другие убеждения подлежат изменениям. В идеале, для этого нужно работать со специалистом. Однако есть методы «самолечения».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Евгения Канина,
семейный психолог:

В любом случае, следует начать с формирования финансовой грамотности. Сейчас полно книг, курсов, лекций на эту тему. Они помогут осмыслить что такое деньги, для чего они нужны. Что, на самом деле, могут дать, а чего не могут.

Тут важно прорефлексирвать, спросить у себя: «А каким я себя чувствую, когда у меня есть деньги?» Тогда станет понятно, чем они являются для вас. По-хорошему, эти «бумажки» должны быть только средством получения материальных благ и не более того.

Спикер подчеркивает: не нужно смотреть на чужой уровень жизни. Ведь потребности и необходимый финансовый уровень — вещи гораздо более индивидуальные, чем кажется со стороны.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Справка

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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