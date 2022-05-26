Совет психолога. Как больше зарабатывать

Опыт из детства
Специалист успокаивает: никакой «психологии бедности» нет. Однако существуют когнитивные искажения, связанные с финансами. Они часто прививаются в семье.
Справка
Когнитивные искажения — систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, возникающие благодаря человеческим убеждениям.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Если ребенок чувствовал нехватку денег, он, конечно, принесет этот опыт и во взрослую жизнь. Таким образом, формируется определенный способ мышления. Это нередко приводит к тому, что финансовые ресурсы для человека становятся чрезвычайно важными.
Проблемы и решения
В результате может сформироваться взгляд на мир, согласно которому человеку кажется, что все можно купить. Любовь, внимание, заботу и так далее.
Иногда происходит и обратное. В таких случаях действуют следующие установки: «Деньги — зло», «Много денег по-честному не заработать», «Я всегда буду получать мало».
И те, и другие убеждения подлежат изменениям. В идеале, для этого нужно работать со специалистом. Однако есть методы «самолечения».
Евгения Канина,
семейный психолог:
В любом случае, следует начать с формирования финансовой грамотности. Сейчас полно книг, курсов, лекций на эту тему. Они помогут осмыслить что такое деньги, для чего они нужны. Что, на самом деле, могут дать, а чего не могут.
Тут важно прорефлексирвать, спросить у себя: «А каким я себя чувствую, когда у меня есть деньги?» Тогда станет понятно, чем они являются для вас. По-хорошему, эти «бумажки» должны быть только средством получения материальных благ и не более того.
Спикер подчеркивает: не нужно смотреть на чужой уровень жизни. Ведь потребности и необходимый финансовый уровень — вещи гораздо более индивидуальные, чем кажется со стороны.
Справка
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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