20 апреля
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Здоровье

Совет психолога. Как «вылечить» психосоматику

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что такое психосоматика и как от нее избавиться?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Женщина. Болезнь.
Женщина. Болезнь.
unsplash.com

Где тонко, там и рвется

Специалист рассказывает, что физическое здоровье действительно соотносится с психологическим.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Однозначно — наш организм реагирует на стрессы и раздражители. Если человеку сложно регулировать эмоции, и от любого конфликта с кем-то значимым он взрывается, это точно отразится на самочувствии.

Если имеется генетическая предрасположенность к каким-либо заболеваниям, например, ЖКТ или щитовидной железы, после сильной психологической нагрузки, они могут активизироваться.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Без науки никуда

Однако это не значит, что врача нужно срочно сменить только на психолога и все пройдет.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Когда болит горло и мучает кашель, следует лечить физиологическую симптоматику, а не бежать в лес прокричаться.

А вот после того как самочувствие наладилось, хорошо бы разобраться, есть ли трудности с саморегуляцией. Может быть, человек говорит слишком мало или много. И этот фактор ухудшает качество жизни.

Болезнь, ОРВИ.
Болезнь, ОРВИ.
CC0

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос».

Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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