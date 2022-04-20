Совет психолога. Как «вылечить» психосоматику

Где тонко, там и рвется
Специалист рассказывает, что физическое здоровье действительно соотносится с психологическим.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Однозначно — наш организм реагирует на стрессы и раздражители. Если человеку сложно регулировать эмоции, и от любого конфликта с кем-то значимым он взрывается, это точно отразится на самочувствии.
Если имеется генетическая предрасположенность к каким-либо заболеваниям, например, ЖКТ или щитовидной железы, после сильной психологической нагрузки, они могут активизироваться.
Без науки никуда
Однако это не значит, что врача нужно срочно сменить только на психолога и все пройдет.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Когда болит горло и мучает кашель, следует лечить физиологическую симптоматику, а не бежать в лес прокричаться.
А вот после того как самочувствие наладилось, хорошо бы разобраться, есть ли трудности с саморегуляцией. Может быть, человек говорит слишком мало или много. И этот фактор ухудшает качество жизни.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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