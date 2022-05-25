26 мая
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Ковидная амнистия» по московскому примеру не светит Алтайскому краю

В Алтайском крае не собираются отменять штрафы за нарушение ковидных ограничений.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

Как сообщили «Толку» в пресс-аппарате губернатора и правительства Алтайского края, подобная тема пока не обсуждалась.

Вопрос возник после того, как 25 мая власти Москвы объявили «ковидную амнистию».

С 1 июня в столице прекратят взыскaние назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а также вернут деньги за часть уже выплаченных штрафов — порядка 13,6 млрд рублей, пишет ТАСС.

Штрафы в виде субсидии планируют вернуть как обычным гражданам, так и бизнесу. По мнению московских властей, это станет ощутимой поддержкой для горожан и предпринимателей в столь непростое время.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость