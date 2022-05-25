«Ковидная амнистия» по московскому примеру не светит Алтайскому краю

В Алтайском крае не собираются отменять штрафы за нарушение ковидных ограничений.

Как сообщили «Толку» в пресс-аппарате губернатора и правительства Алтайского края, подобная тема пока не обсуждалась.

Вопрос возник после того, как 25 мая власти Москвы объявили «ковидную амнистию».

С 1 июня в столице прекратят взыскaние назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а также вернут деньги за часть уже выплаченных штрафов — порядка 13,6 млрд рублей, пишет ТАСС.

Штрафы в виде субсидии планируют вернуть как обычным гражданам, так и бизнесу. По мнению московских властей, это станет ощутимой поддержкой для горожан и предпринимателей в столь непростое время.