Выплаты российским ветеранам будут гораздо меньше, чем в Казахстане и Узбекистане

В России ветераны войны ко Дню Победы получат выплату в 10 тыс. рублей, тогда как в Казахстане решили перечислить более 1 млн тенге (около 175 тыс. рублей), а в Узбекистане — 12 млн сумов (86 тыс. рублей).

В Пенсионном фонде России еще в апреле заявили, что выплаты получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, пишет «Российская газета». Деньги выделят по указу президента России «О ежегодной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». В ПФР уточнили, что выплата коснется 33,2 тыс. человек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и сейчас живут в России и Прибалтике, пишет polit.ru.

При этом в Алматы ветеранам войны предложили выплатить по 1 млн тенге. Такое предложение вынесла на рассмотрение депутатов глава управления социального благосостояния Алматы Назира Тогизбаева, передает Tengrinews.kz. Депутаты поддержали это предложение. В этом году единовременные выплаты они получат в 1 млн тенге.

В Узбекистане президент Шавкат Мирзиеев также подписал указ о выплатах участникам войны, по которому каждый из них получит по 12 млн сумов, пишет «Большая Азия».

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам 75 тыс. рублей к 75-летию Победы".