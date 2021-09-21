Выпускники в Алтайском крае отличились самыми скромными зарплатными ожиданиями в Сибири

Самые скромные зарплатные притязания в Сибири оказались у молодых сотрудников из Алтайского края, выяснили эксперты hh.ru , проанализировав более миллиона резюме выпускников 2021 года.

Медианные зарплаты, на которые претендуют молодые специалисты в этом году, находятся на уровне 39,9 тыс. рублей.

Выше среднего ожидания у начинающих специалистов в сфере добычи сырья (почти 70 тыс. рублей), в строительной сфере выпускники рассчитывают на 60 тыс. рублей, в ИТ — почти 53 тыс., примерно столько же в области медицины, на производстве и в безопасности.

Самые низкие зарплатные ожидания у выпускников, рассматривающих работу в сфере продаж и административном персонале (по 39 тыс. рублей), а также в области фитнеса, красоты, домашнего персонала и ресторанно-гостиничной сфере (по 40 тыс. рублей).

Самые высокие запросы у молодых работников из Магаданской области (70 тыс. рублей), на Сахалине, в Ненецком и Чукотском АО (по 60 тыс.).

Зарплатные ожидания молодых специалистов в Сибири. пресс-служба HeadHunter Сибирь

У сибирских выпускников ожидания ниже, чем в среднем по России, а наиболее высокие зарплаты из них запрашивают красноярские специалисты (32,2 тыс. рублей).

Меньше всего в округе ожидают молодые сотрудники из Алтайского края (26 тыс. рублей).

В топ желаемых должностей вошли: администратор, инженер, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами, юрист, экономист, помощник руководителя, менеджер по продажам, офис-менеджер, бухгалтер, аналитик, инженер-конструктор, преподаватель английского языка, психолог и smm-менеджер.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата в регионах Сибири составила 46,8 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 31,3 тыс. рублей.