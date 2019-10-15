«Выпустите меня!». Покойник рассмешил родственников на собственных похоронах

В ирландской провинции Ленсер мужчина развеселил друзей и родственников на собственных похоронах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на DublinLive.

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли скончался 8 октября после болезни. Когда гроб с его телом опускали в могилу, родственники и друзья покойного внезапно услышали стук по дереву и знакомый голос: «Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно!».

Люди рассмеялись. Затем зазвучало пение, после чего голос Брэдли объяснил, что он просто хотел еще раз попрощаться со всеми.

Дочь покойного объяснила, что перед смертью он специально записал аудиосообщение, которое воспроизводилось на похоронах через колонки. Девушка считает, что её отец был бы безумно рад, узнав, скольких человек ему удалось развеселить.