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Жизнь

В иркутском секс-шопе открыли детскую игровую комнату. Игрушки разные, но жители возмущены

В Иркутске при магазине для взрослых открыли детскую игровую комнату, что вызвало всеобщее удивление, сообщает Babr24.

Детская игровая комната при секс-шопе.
Детская игровая комната при секс-шопе.
babr24.com.

Новое место, где детей есть чем занять, появилось в микрорайоне Солнечный — под одной вывеской работает секс-шоп и игровая комната.

Местные жители с жалобой обратились к главе Октябрьского района Владимиру Преловскому. Он также удивился столь странной коллаборацией на проспекте Жукова.

«Много чего видел за время работы, но такое соседство очень удивляет», — написал глава в своем Facebook.

Секс-шоп называется «Бухта любви», а в названии игровой комнаты подчеркнули ее принадлежность — «Пиратская бухта». Надпись на дверях гласит, что она предназначена для сотрудников и клиентов.

Преловский заявил, что направил обращения в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Кроме того, пообещал глава района, «комнату» внесут в список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними.

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