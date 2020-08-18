В иркутском секс-шопе открыли детскую игровую комнату. Игрушки разные, но жители возмущены

Новое место, где детей есть чем занять, появилось в микрорайоне Солнечный — под одной вывеской работает секс-шоп и игровая комната.
Местные жители с жалобой обратились к главе Октябрьского района Владимиру Преловскому. Он также удивился столь странной коллаборацией на проспекте Жукова.
«Много чего видел за время работы, но такое соседство очень удивляет», — написал глава в своем Facebook.
Секс-шоп называется «Бухта любви», а в названии игровой комнаты подчеркнули ее принадлежность — «Пиратская бухта». Надпись на дверях гласит, что она предназначена для сотрудников и клиентов.
Преловский заявил, что направил обращения в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.
Кроме того, пообещал глава района, «комнату» внесут в список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними.