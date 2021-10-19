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Жизнь

«Вирус жестокий». Лариса Гузеева призналась, что не была готова к COVID-19

«Пересмотрела все, что было до. Буду учиться всему заново», — написала в своем Instagram телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Она пожаловалась, что не была готова к последствиям коронавируса.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот видео шоу "Скажи Гордеевой"

«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился. Жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова», — поделилась звезда.

В комментариях под постом женщину поддержали.

«У меня после ковида такие же осознания, больше ценности жизни появилось, к каждому моменту. Будем здоровы», — написала одна из подписчиц.

Напомним, в сентябре Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус из Сочи, где она проходила курс процедур по омоложению организма.

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