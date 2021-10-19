«Вирус жестокий». Лариса Гузеева призналась, что не была готова к COVID-19

«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился. Жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова», — поделилась звезда.
В комментариях под постом женщину поддержали.
«У меня после ковида такие же осознания, больше ценности жизни появилось, к каждому моменту. Будем здоровы», — написала одна из подписчиц.
Напомним, в сентябре Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус из Сочи, где она проходила курс процедур по омоложению организма.