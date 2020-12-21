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Жизнь

Виселицу принесли к правительству региона. Это сильно встревожило полицию

В Иркутске предприниматели устроили акцию протеста возле серого здания правительства региона, рассказали в паблике «Инцидент | Иркутск».

Виселица. Бизнесмены в Иркутске.
Виселица. Бизнесмены в Иркутске.
vk.com/inci38.

Небольшой митинг с участием нескольких человек прошел в понедельник 21 декабря.

«Отметились оригинальной инсталляцией», — рассказали в паблике.

На фото изображена виселица и чучело, которое назвали «бизнес», и вниз его тянут «кредиты», «налоги» и «электроэнергия»

«Нет бизнеса. Нет налогов. Нет бюджета» и «Бизнес умирает»: с такими надписями на небольших плакатах выступили предприниматели.

На место сразу же приехали правоохранители. Местные жители отметили, что получилось как обычно: полицейских больше, чем митингующих.

Примечательно, что в большинстве комментариев к фото акцию протеста оценили негативно, а всех недовольных отправили на завод.

Так, предпринимателей назвали «отморозками», которые имеют «никому не нужный бизнес» и платят людям «в конвертах».

«Я в своей жизни уже два предприятия закрыл, в перспективе планирую снова создать бизнес. И кого тут винить, если у самих мозгов не хватает!» — написал комментарий один из тех, кто осудил митингующих.

Ранее алтайский депутат провел пикет у стен Кремля с воззванием вернуть региону медицину.

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