13 июня
﻿
Жизнь

Вышивка, балет, уличные танцы. Топ самые интересных событий лета, которые нельзя пропустить

Лето уже наступило, и самое время побаловать себя чем-нибудь ярким и запоминающимся. Да так, чтобы воспоминания еще и с запасом до следующего года хватило. Мы подобрали самые интересные события, которые нельзя пропустить этим летом.

"Фестиваль красок" в Барнауле.
"Фестиваль красок" в Барнауле.
vk.com

Открытая библиосреда

Для любителей читать летом как можно больше книг Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова проводит уже седьмой сезон летнего проекта «Открытая библиосреда». Стартовал он 7 июня и продлится до конца августа.

Так что выбирайте любую свободную для вас среду, ведь именно в этот день каждую неделю библиотека открывает с новой стороны мир литературы, театра, музыки и многого другого. Для всех желающих провести время с пользой в проекте есть увлекательные программы на определенную тематику.

Дата: с 14 июня по 30 августа.
Место: краевая библиотека им. В. Я. Шишкова.

&quot;Библионочь-2022&quot; в библиотеке им. Шишкова
"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

Фестиваль красок

Провести все летние деньки дома за компьютером конечно заманчиво, а что если один день посвятить прогулке по Центральному парку, ведь там 24 июня пройдет «Фестиваль красок». Мероприятие «способствует» улучшению настроения и повышению красочности и яркости.

Дата: 24 июня.
Место: парк «Центральный».

Фольклорный праздник

«Купалица 2023» - фольклорный фестиваль на Алтае. Это хорошая возможность выйти за пределы настоящего времени и с головой окунуться в средневековье. Занятия найдутся и для взрослых, и для детей. На фестивале покажут спектакль-сказку «Летучий корабль», устроят фаер-шоу и откроют детскую площадку с аниматорами.

Также «Купалица 2023» организовывает ночной квест в горах, огромный хоровод, различные конкурсы и еще много чего интересного. Так что для любителей свежего воздуха и русского фольклора это событие, наверняка, оставит уйму положительных эмоций.

Дата проведения: 4-9 июля.
Место проведения: база «Терра Алтая».

Венок.
Венок.
СС0

Парижский бал

Продолжаем путешествовать по прошлому и различным культурам, и не обходим стороной «Ночной бал 2023» 15 июля, который посвящен балу-мабилль в Париже в конце XIX века.

Раньше во Франции это был скромный бал, где собирались искатели приключений, а, следовательно, простой народ, поэтому он не пользовался популярностью у людей из светского круга.

Сейчас немногое изменилось, организаторы мероприятия оставили такой же дресс-код, но в более облегченном виде, подготовили интересную информацию и материалы по изучению танцев.

Бал призван воссоздать ту самую головокружительную Парижскую атмосферу веселья.

Дата: 15 июля.
Место: парк «Изумрудный».

&quot;Ночной бал&quot; в Барнауле. 8 июня 2019 год.
"Ночной бал" в Барнауле. 8 июня 2019 год.
Из архива редакции.

Шукшинский фестиваль

Еще одно культурное мероприятие этого лета – Шукшинский кинофестиваль. Список звездных гостей еще утверждается, но вы точно сможете собственными глазами увидеть известных режиссеров, продюсеров и актеров, а также познакомиться с их творчеством, если вы по каким-то причинам до сих пор этого не сделали.

Кинофестиваль представит три программы - короткометражное, полнометражное и документальное кино.

Кроме того, в этом году праздник планируют усовершенствовать. Впервые будут проведены стратегические сессии, мастер-классы и дискуссии. А также организаторы хотят отдельно сделать акцент на развитии киноиндустрии.

Путешествие по миру кино закончится там, где начиналась история, а именно на горе Пикет - родине режиссера, актера и писателя Василия Шукшина.

Дата: 18-22 июля.
Место: Барнаул, Бийск, Сростки.

Гора Пикет.
Гора Пикет.
Дмитрий Лямзин

Классический балет

Для ценителей сценического искусства труппа «Классический Национальный Русский балет» с 23 по 27 июля проведет «Лето балета».

Труппа собрала лучших выпускников известных балетных школ России, поэтому за качество и уровень постановок можно не переживать. На сцене будут представлены шесть различных композиций, начиная с «Золушки» и заканчивая «Щелкунчиком».

Поэтому если вы давно хотели культурно просветиться, но на это не было времени, сейчас открывается прекрасная возможность.

Дата: 23-27 июля.
Место: театр драмы им. Шукшина.

Балет.
Балет.
Соцсети

Ремесленные мастер-классы

Цикл мастер-классов «Возрождая ремесло» поможет с головой окунуться в алтайское художественное ремесло. Благодаря мастерам своего дела, вы сможете попробовать расписать тарелку в урало-сибирском стиле, сделать вышивки из лент или украшения из войлока. И это лишь небольшая часть из всего интересного, чем можно заняться.

Дата: все лето.
Место: Государственный художественный музей Алтайского края.

Ева Игнатова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость