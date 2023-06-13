Вышивка, балет, уличные танцы. Топ самые интересных событий лета, которые нельзя пропустить

Открытая библиосреда
Для любителей читать летом как можно больше книг Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова проводит уже седьмой сезон летнего проекта «Открытая библиосреда». Стартовал он 7 июня и продлится до конца августа.
Так что выбирайте любую свободную для вас среду, ведь именно в этот день каждую неделю библиотека открывает с новой стороны мир литературы, театра, музыки и многого другого. Для всех желающих провести время с пользой в проекте есть увлекательные программы на определенную тематику.
Дата: с 14 июня по 30 августа.
Место: краевая библиотека им. В. Я. Шишкова.
Фестиваль красок
Провести все летние деньки дома за компьютером конечно заманчиво, а что если один день посвятить прогулке по Центральному парку, ведь там 24 июня пройдет «Фестиваль красок». Мероприятие «способствует» улучшению настроения и повышению красочности и яркости.
Дата: 24 июня.
Место: парк «Центральный».
Фольклорный праздник
«Купалица 2023» - фольклорный фестиваль на Алтае. Это хорошая возможность выйти за пределы настоящего времени и с головой окунуться в средневековье. Занятия найдутся и для взрослых, и для детей. На фестивале покажут спектакль-сказку «Летучий корабль», устроят фаер-шоу и откроют детскую площадку с аниматорами.
Также «Купалица 2023» организовывает ночной квест в горах, огромный хоровод, различные конкурсы и еще много чего интересного. Так что для любителей свежего воздуха и русского фольклора это событие, наверняка, оставит уйму положительных эмоций.
Дата проведения: 4-9 июля.
Место проведения: база «Терра Алтая».
Парижский бал
Продолжаем путешествовать по прошлому и различным культурам, и не обходим стороной «Ночной бал 2023» 15 июля, который посвящен балу-мабилль в Париже в конце XIX века.
Раньше во Франции это был скромный бал, где собирались искатели приключений, а, следовательно, простой народ, поэтому он не пользовался популярностью у людей из светского круга.
Сейчас немногое изменилось, организаторы мероприятия оставили такой же дресс-код, но в более облегченном виде, подготовили интересную информацию и материалы по изучению танцев.
Бал призван воссоздать ту самую головокружительную Парижскую атмосферу веселья.
Дата: 15 июля.
Место: парк «Изумрудный».
Шукшинский фестиваль
Еще одно культурное мероприятие этого лета – Шукшинский кинофестиваль. Список звездных гостей еще утверждается, но вы точно сможете собственными глазами увидеть известных режиссеров, продюсеров и актеров, а также познакомиться с их творчеством, если вы по каким-то причинам до сих пор этого не сделали.
Кинофестиваль представит три программы - короткометражное, полнометражное и документальное кино.
Кроме того, в этом году праздник планируют усовершенствовать. Впервые будут проведены стратегические сессии, мастер-классы и дискуссии. А также организаторы хотят отдельно сделать акцент на развитии киноиндустрии.
Путешествие по миру кино закончится там, где начиналась история, а именно на горе Пикет - родине режиссера, актера и писателя Василия Шукшина.
Дата: 18-22 июля.
Место: Барнаул, Бийск, Сростки.
Классический балет
Для ценителей сценического искусства труппа «Классический Национальный Русский балет» с 23 по 27 июля проведет «Лето балета».
Труппа собрала лучших выпускников известных балетных школ России, поэтому за качество и уровень постановок можно не переживать. На сцене будут представлены шесть различных композиций, начиная с «Золушки» и заканчивая «Щелкунчиком».
Поэтому если вы давно хотели культурно просветиться, но на это не было времени, сейчас открывается прекрасная возможность.
Дата: 23-27 июля.
Место: театр драмы им. Шукшина.
Ремесленные мастер-классы
Цикл мастер-классов «Возрождая ремесло» поможет с головой окунуться в алтайское художественное ремесло. Благодаря мастерам своего дела, вы сможете попробовать расписать тарелку в урало-сибирском стиле, сделать вышивки из лент или украшения из войлока. И это лишь небольшая часть из всего интересного, чем можно заняться.
Дата: все лето.
Место: Государственный художественный музей Алтайского края.
Ева Игнатова.