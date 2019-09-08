Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Высокопоставленный священник РПЦ назвал современных мужчин «национальной трагедией»

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает современных русских мужчин слабыми. «Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — цитирует священнослужителя «Интерфакс».

Мужчина. Телефон. Рюкзак.
Мужчина. Телефон. Рюкзак.
СС0

По мнению отца Димитрия, среди русских встречаются настоящие мужчины, но это редкость.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил представитель РПЦ в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». Русская женщина, считает Димитрий Смирнов, сильна по своей генетике, а мужчина — нет.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает самоотверженность и ежедневный подвиг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость