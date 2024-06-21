Выставочный зал барнаульского музея ждет масштабная реконструкция

Еще в 2022 году мэр Барнаула объявил о начале капитального ремонта выставочного зала музея «Город». С тех пор реконструкция не очень продвинулась вперед. Но помещение обещают превратить в современное и инновационное пространство для выставок.

Администрация Барнаула недавно объявила о второй попытке найти подрядчика для ремонта выставочного зала на пр. Ленина, 111. Предыдущая инициатива в мае 2024 года не увенчалась успехом из-за отсутствия заявок на участие в аукционе, в результате заказ так и не был осуществлен.

Новый аукцион объявлен 18 июня на портале государственных закупок, при этом максимальная цена контракта осталась на уровне 17,4 миллиона рублей.

Исполнитель, выигравший тендер, должен приступить к работам после подписания договора и завершить их до 15 августа 2024 года. Контракт будет действовать до момента выполнения условий обеими сторонами.

Подача заявок на участие в тендере открыта до 26 июня, а отбор поставщика продолжится до 28 июня 2024 года.

Реконструкция музея "Город". barnaul.org

В предвкушении обновления, директор музея Максим Калинин выразил ожидания от проекта:

«Цель реконструкции - создать приятную атмосферу в музее. Это включает в себя обновление инженерных систем, таких как электрическая проводка и канализация, а также ремонт полов и установку качественного освещения. Основной акцент делается на визуальное преображение как внутреннего пространства, так и фасада здания».

Музейные экспонаты на время ремонта постоянно находятся под защитой фондового хранилища. Во время реконструкции все произведения искусства остаются в том же надежном пространстве, обеспечивая их сохранность для будущих выставок и поколений.

Максим Калинин рассказал, что осенью, после завершения реставрации, музей «Город» встретит ценителей искусства двумя выставками. Традиционно пройдет краевая экспозиция Союза художников, а также индивидуальная выставка Пиргельди Широва, известного художника и учителя, члена Союза художников России.

Екатерина Базарнова.

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