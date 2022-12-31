Выступает «Артист Артистович». 5 фактов о заслуженном актере театра и кино из Барнаула

1. Обучение актерскому мастерству Сергей Серов начал в Барнауле. Но отучившись в АГИКе, он ушел служить в армию при театре Советской Армии, после чего поступил в ГИТИС.
2. Еще с детства будущий актер отличался артистичностью: любил петь и танцевать, и называл себя «Артист Артистович».
3. В театральной карьере мужчине часто доставались главные роли: Шута из «Короля Лир», Бартоло из «Севильского цирюльника» и других. На экране же Серов появлялся чаще как второстепенный персонаж: Семен Дуда из сериала «Годунов» или Максим Витальевич из «Доктора Тырсы».
Сергей Серов родился 31 декабря 1957 года в Барнауле. Он — заслуженный артист Российской Федерации.
4. На счету актера более 100 ролей, все с разным «колоритом».
5. В 2002 году Серов получил звание «заслуженный артист Российской Федерации».
6. Любимое хобби Сергея Серова — кулинария.
- «Король Лир» — Шут
- «Севильский цирюльник» — Бартоле
- «Гамлет» — Полоний
- «Фантазии Ивана Петровича» — Иван Петрович
- «Годуннов» — Семен Дуда, воевода
- «Деффнки» — Сергей Бобылкин, отец Маши и Василисы.
- «Плюмбум, или Опасная игра» — Панов
- «Адмирал» — староста деревни
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