31 декабря
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Жизнь

Выступает «Артист Артистович». 5 фактов о заслуженном актере театра и кино из Барнаула

31 декабря свой юбилей отмечает актер Сергей Серов, ему 65 лет. Altapress.ru вспоминает интересные факты о самородке из Сибирской глубинки.

Сергей Серов, актер театра и кино.
Сергей Серов, актер театра и кино.
satire.ru

1. Обучение актерскому мастерству Сергей Серов начал в Барнауле. Но отучившись в АГИКе, он ушел служить в армию при театре Советской Армии, после чего поступил в ГИТИС.

2. Еще с детства будущий актер отличался артистичностью: любил петь и танцевать, и называл себя «Артист Артистович».

Сергей Серов, актер театра и кино.
Сергей Серов, актер театра и кино.
www. kino-teatr.ru

3. В театральной карьере мужчине часто доставались главные роли: Шута из «Короля Лир», Бартоло из «Севильского цирюльника» и других. На экране же Серов появлялся чаще как второстепенный персонаж: Семен Дуда из сериала «Годунов» или Максим Витальевич из «Доктора Тырсы».

Сергей Серов родился 31 декабря 1957 года в Барнауле. Он — заслуженный артист Российской Федерации.

4. На счету актера более 100 ролей, все с разным «колоритом».

Сергей Серов, актер театра и кино.
Сергей Серов, актер театра и кино.
www. kino-teatr.ru

5. В 2002 году Серов получил звание «заслуженный артист Российской Федерации».

6. Любимое хобби Сергея Серова — кулинария.

Сергей Серов, актер театра и кино.
Сергей Серов, актер театра и кино.
satire.ru
Постановки, в которых актер играет главную роль
  • «Король Лир» — Шут
  • «Севильский цирюльник» — Бартоле
  • «Гамлет» — Полоний
  • «Фантазии Ивана Петровича» — Иван Петрович
Сергей Серов, актер театра и кино.
Сергей Серов, актер театра и кино.
satire.ru
Фильмы и сериалы, в которых также играл Серов
  • «Годуннов» — Семен Дуда, воевода
  • «Деффнки» — Сергей Бобылкин, отец Маши и Василисы.
  • «Плюмбум, или Опасная игра» — Панов
  • «Адмирал» — староста деревни
Сергей Серов, актер театра и кино.
Сергей Серов, актер театра и кино.
www. kino-teatr.ru

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