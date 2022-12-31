Выступает «Артист Артистович». 5 фактов о заслуженном актере театра и кино из Барнаула

31 декабря свой юбилей отмечает актер Сергей Серов, ему 65 лет. Altapress.ru вспоминает интересные факты о самородке из Сибирской глубинки.

1. Обучение актерскому мастерству Сергей Серов начал в Барнауле. Но отучившись в АГИКе, он ушел служить в армию при театре Советской Армии, после чего поступил в ГИТИС.

2. Еще с детства будущий актер отличался артистичностью: любил петь и танцевать, и называл себя «Артист Артистович».

Сергей Серов , актер театра и кино. www. kino-teatr.ru

3. В театральной карьере мужчине часто доставались главные роли: Шута из «Короля Лир», Бартоло из «Севильского цирюльника» и других. На экране же Серов появлялся чаще как второстепенный персонаж: Семен Дуда из сериала «Годунов» или Максим Витальевич из «Доктора Тырсы».

Сергей Серов родился 31 декабря 1957 года в Барнауле. Он — заслуженный артист Российской Федерации.

4. На счету актера более 100 ролей, все с разным «колоритом».

Сергей Серов , актер театра и кино. www. kino-teatr.ru

5. В 2002 году Серов получил звание «заслуженный артист Российской Федерации».

6. Любимое хобби Сергея Серова — кулинария.

Сергей Серов , актер театра и кино. satire.ru

Постановки , в которых актер играет главную роль «Король Лир» — Шут

«Севильский цирюльник» — Бартоле

«Гамлет» — Полоний

«Фантазии Ивана Петровича» — Иван Петрович Сергей Серов , актер театра и кино. satire.ru