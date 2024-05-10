Выступление Наташи Королевой вырезали из телевизионного эфира

Она выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее выступление было после Григоря Лепса.

Композицию Королевой вырезали из телевизионной версии программы. По какой причине — неизвестно.

Сама артистка пока не комментировала ситуацию, указывает Lenta.ru.

Ранее Наташа Королева приехала на Алтай и убежала от туристов. Артистка показала себя в дождевике и процитировала известную поговорку, что у природы нет плохой погоды.

Затем Наталья увидела позади себя других отдыхающих и отметила, что все промокли, а затем решила убежать — спрятаться то ли от дождя, то ли от тех самых туристов.

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