Выступление Наташи Королевой вырезали из телевизионного эфира

Она выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее выступление было после Григоря Лепса.
Композицию Королевой вырезали из телевизионной версии программы. По какой причине — неизвестно.
Сама артистка пока не комментировала ситуацию, указывает Lenta.ru.
Ранее Наташа Королева приехала на Алтай и убежала от туристов. Артистка показала себя в дождевике и процитировала известную поговорку, что у природы нет плохой погоды.
Затем Наталья увидела позади себя других отдыхающих и отметила, что все промокли, а затем решила убежать — спрятаться то ли от дождя, то ли от тех самых туристов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале