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Юрий Лоза назвал мать Наташи Королевой «пирожком»

Певец Юрий Лоза раскритиковал мать Наташи Королевой и назвал ее «пирожком», пишет Teleprogramma.pro.

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
из открытых источников в интернете

Он прокомментировал поведение Людмилы Порывай на недавнем концерте Ирины Билык в Майами.

Билык со сцены публично оскорбила супруга Королевой Сергея Глушко (Тарзана). А мама артистки рассмеялась в ответ.

«Не нужно замечать маму Наташи Королевой, потому что с точки зрения медийного пространства она никто. Существует такое выражение — пирожок ни с чем. Она просто нуль», — высказался Лоза.

По мнению Лозы, Порывай может быть прекрасным человеком, однако она ничего не сделала для шоу-бизнеса, пишет Газета.Ru.

Между тем Наташа Королева в скором времени выступит в селе Бочкари Алтайского края. Ранее на популярность Бузовой и Киркорова среди россиян отреагировал Юрий Лоза.

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