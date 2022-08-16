Юрий Лоза назвал мать Наташи Королевой «пирожком»

Он прокомментировал поведение Людмилы Порывай на недавнем концерте Ирины Билык в Майами.
Билык со сцены публично оскорбила супруга Королевой Сергея Глушко (Тарзана). А мама артистки рассмеялась в ответ.
«Не нужно замечать маму Наташи Королевой, потому что с точки зрения медийного пространства она никто. Существует такое выражение — пирожок ни с чем. Она просто нуль», — высказался Лоза.
По мнению Лозы, Порывай может быть прекрасным человеком, однако она ничего не сделала для шоу-бизнеса, пишет Газета.Ru.
Между тем Наташа Королева в скором времени выступит в селе Бочкари Алтайского края. Ранее на популярность Бузовой и Киркорова среди россиян отреагировал Юрий Лоза.