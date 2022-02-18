Виталий Лажинцев: «Мне в сфере высоких технологий помогает „врачебный“ опыт»

— Просьба немного рассказать о себе

— Возраст: 36 лет, день рождения 02.02.1986 года.

Образование: высшее медицинское (АГМУ, 2010); дополнительное образование по программам повышения квалификации: «Антикризисное управление предприятием» (2015), «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса» (2017), «Проектный менеджмент. Точки управления проектам в России и Китае (2018)», «Мини-МВА. Управление проектами (2020)», «Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов (2020)».

Место существующей работы: CEO интернет-агентства «Альянс+». Как руководитель компании и проектов: мы занимаемся комплексной интеграцией digital-решений (web, mobile, analytics). 8 лет экспертизы в ИТ, 40+ человек команда, 2 офиса в РФ, 600+ проектов реализовано в РФ и за рубежом. Решаем бизнес-задачи.

Личные достижения: провел 200+ образовательных мероприятий, в том числе онлайн, автор более 450+ учебных видео на канале YouTube с экспертами мирового уровня; предприниматель-практик, спикер Российских и международных мероприятий.

Председатель ИТ-Комитета «Опоры России», Алтайский край. Член PR-комитетов Алтайской торгово-промышленной палаты, «РУССОФТ» и ряда других профессиональных российских и международных объединений. Общественный представитель АСИ по направлению «Молодежное предпринимательство». Спикер и ментор «Мой бизнес» в ряде регионов РФ.

Хобби: киберспорт, музыка (гитара, синтезатор), путешествия.

Виталий Лажинцев. Фото предоставлено В. Лажинцевым Виталий Лажинцев. Фото предоставлено В. Лажинцевым

— Как вы пришли в профессию?

— Путь был извилистым. Получил медицинское образование, закончил факультет лечебного дела в АМГУ. Но уже на 4-ом курсе сильно задумался, правильный ли сделал выбор. С детства интересовался техникой, разными приборами, очень любил на них смотреть, ходил на работу к отцу на завод (первые компьютеры тогда занимали целые залы).

После некоторых экспериментов в сфере медицины (работал агентом по продаже услуг, пробовал открыть свой кабинет) решил осваивать область новых технологий. Интернет тогда начал быстро развиваться это казалось перспективным. Повезло: меня заметили владельцы крупного стартапа из Томска и назначили руководителем проекта в Барнауле.

— Как получилось сделать собственный бизнес?

— С Томским стартапом уже начал подходить к концу контракт, когда я встретил классного специалиста, который в итоге стал моим партнером. Мы основали «Альянс+». Появились клиенты и новые заказы. Все стало серьезно.

Скоро в 2022 мы меняем основную концепцию предприятия и название: команда явно и давно переросла текущий бренд.

Забавно, но очень помогает мой «врачебный» опыт. Умею «ставить диагноз», помогать советом и делом, снимаю страхи, убираю какие-то «боли» по бизнесу. Ну и еще — я веселый человек. Люди это ценят.

Виталий Лажинцев. Фото предоставлено В. Лажинцевым

— У вас много клиентов из других регионов и стран. Приходилось сравнивать их и местных бизнесменов? Что нам можно позаимствовать у соседей?

— Очень хочется занять у соседей позитивной повестки. Например, люди в Тюмени считают, что живут в лучшем городе мира, гордятся им, продвигают свой бренд. А наше местное бизнес-сообщество очень много времени тратит на жалобы, нытье, бесконечно упрекает во всех бедах государство.

Я считаю, что Барнаул — не самый плохой город России. Тут довольно безопасно, все под рукой, вопросы решаются в пару звонков. С чиновниками все хорошо, честно говоря, вижу, что они работают более и более эффективно, продвигается процесс цифровизации. Да, здесь у нас ниже заплаты, чем в миллионниках, но ведь это в чем-то плюс для владельцев компаний (особенно в сфере IT).

— На какие темы хотелось бы пообщаться с коллегами по деловому клубу?

— У меня есть много тем, которые можно обсудить. По большей части — это конкретные вопросы. Как выживать в сложное время, как строить систему продаж, находить заказчиков в других регионах и странах. Хочется сделать бизнес более прибыльным, эффективным.

Ну и конечно, хотелось бы познакомиться лично с успешными бизнесменами, которые строят свои компании в нашем регионе. Со многими я, по счастью, уже знаком, но есть и те, с кем встреча, надеюсь, впереди.