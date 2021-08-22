22 августа 18°C
﻿
Жизнь

Вытрезвители возвращаются. В Алтайском крае разработают тарифы для «уставших» граждан

Вытрезвители вновь появятся в Алтайском крае. Ожидается, что в стенах регионального парламента соответствующий законопроект рассмотрят в конце текущего года, сообщают «Вести Алтай».

Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
fishki.net

Федерльный законодатель в настоящее время оговаривает, что вопрос об открытии таких спецучреждений на местах должны принимать региональные власти.

В свое время вытрезвители работали при РОВД. Например, в Барнауле их было пять — в каждом районе города. Имелись вытрезвители и Бийске, Рубцовске, Заринске. Однако на данный момент учреждения подобного типа не существуют.

Пьяных граждан зачастую доставляют медикам — например, в токсикологическое отделение барнаульской горбольницы № 11. По словам заведующего отделением Германа Балаганского, в сутки сюда привозят от трех до 12 «уставших» граждан.

В основном, им не требуется медпомощь, а главным образом, им необходима временная изоляция. Отдельного штата, чтобы присматривать и убирать за такими пациентами, нет. Нет у медиков и полномочий, чтобы изъять у «гостей» колюще-режущие предметы или усмирить пьяных посетителей.

Мужчина и алкоголь.
Мужчина и алкоголь.
открытые источники (CC0)

Герман Балаганский,
заведующий токсикологическим отделением городской больницы № 11:

Кроме того, возникают драки. Персонал незаслуженно получает побои. И такое бывает. Защитить нас некому, мы выслушиваем ежедневно массу ругательств, оскорблений и прочего, не считая физического воздействия. Поэтому избавление от этой категории пациентов — это было бы очень хорошо.

Новый федеральный закон дает регионам право создавать вытрезвители на условиях частно-государственного партнерства. Это значит, что с клиентов спецучреждений можно будет брать плату.

Поэтому формат новых вытрезвителей и стоимость услуг по содержанию граждан в этих заведениях станет известен с появлением профильного законопроекта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость