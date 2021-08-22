Вытрезвители возвращаются. В Алтайском крае разработают тарифы для «уставших» граждан

Вытрезвители вновь появятся в Алтайском крае. Ожидается, что в стенах регионального парламента соответствующий законопроект рассмотрят в конце текущего года, сообщают « Вести Алтай ».

Федерльный законодатель в настоящее время оговаривает, что вопрос об открытии таких спецучреждений на местах должны принимать региональные власти.

В свое время вытрезвители работали при РОВД. Например, в Барнауле их было пять — в каждом районе города. Имелись вытрезвители и Бийске, Рубцовске, Заринске. Однако на данный момент учреждения подобного типа не существуют.

Пьяных граждан зачастую доставляют медикам — например, в токсикологическое отделение барнаульской горбольницы № 11. По словам заведующего отделением Германа Балаганского, в сутки сюда привозят от трех до 12 «уставших» граждан.

В основном, им не требуется медпомощь, а главным образом, им необходима временная изоляция. Отдельного штата, чтобы присматривать и убирать за такими пациентами, нет. Нет у медиков и полномочий, чтобы изъять у «гостей» колюще-режущие предметы или усмирить пьяных посетителей.

Мужчина и алкоголь. открытые источники ( CC0)

Герман Балаганский,

заведующий токсикологическим отделением городской больницы № 11:

Кроме того, возникают драки. Персонал незаслуженно получает побои. И такое бывает. Защитить нас некому, мы выслушиваем ежедневно массу ругательств, оскорблений и прочего, не считая физического воздействия. Поэтому избавление от этой категории пациентов — это было бы очень хорошо.

Новый федеральный закон дает регионам право создавать вытрезвители на условиях частно-государственного партнерства. Это значит, что с клиентов спецучреждений можно будет брать плату.

Поэтому формат новых вытрезвителей и стоимость услуг по содержанию граждан в этих заведениях станет известен с появлением профильного законопроекта.