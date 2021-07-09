Вице-премьер Голикова рассказала, что в России снижается смертность

Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в мае снизилась на 3,6% по сравнению апрелем 2021 года, и на 6,1% — по сравнению с маем 2020-го. Вице-премьера цитирует РИА Новости.

Как отметила чиновница, в июне по сравнению с прошлогодними показателями смертность выросла на 13,9% из-за штамма коронавируса «дельта».

«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%", — пояснила Татьяна Голикова.

Напомним, 2 июля Россия обновила рекорд по суточной смертности от COVID-19: за одни сутки в стране умерли 697 человек, это максимум за все время пандемии.