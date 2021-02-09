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Жизнь

Вице-премьер заявила об избыточной смертности в России

Власти озвучили данные по смертности за 2020 год. Прирост в сравнении с 2019 годом — на 17,9%.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

«Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида», цитирует «Интерфакс» Татьяну Голикову.

31% в общем приросте смертности — это люди, умершие от коронавируса, уточнила вице-премьер. Также Голикова сказала, что пока это предварительные данные Росстата.

В то же время в начале 2021 года наметилась положительная тенденция по снижению смертности «практически во всех регионах страны», подчеркнула Голикова, пишет bfm.ru. В январе (в сравнении с декабрем 2020 года) смертность снизилась на 11%. Уменьшение показателя смертности фиксируется вслед за снижением заболеваемости COVID-19.

Ранее Алтайский край вошел в антирейтинг регионов по смертности от ковида. Исследование проводилось по данным Росстата, который в отличие от оперштаба, учитывает и те случаи, когда COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием.

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