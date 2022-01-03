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Жизнь

Вице-спикер Госдумы призвал убрать кладбище с Красной площади

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также предложил вынести из Мавзолея тело Ленина.

Москва, Красная площадь. Длинная очередь посетителей в Мавзолей Ленина.
Москва, Красная площадь. Длинная очередь посетителей в Мавзолей Ленина.
hitrostigizni.ru

«Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — цитирует Чернышова РИА Новости.

Представитель ЛДПР напомнил, что его фракция уже вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — подчеркнул Чернышов, назвав это «издевательством над людьми».

Также вице-спикер ГД указал, что сам Ленин «никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы».

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