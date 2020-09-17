За миллиард долларов решил выкупить американский художник тело Ленина

Американский художник Дэвид Датуна заявил о намерении построить копию Мавзолея в Вашингтоне и поместить туда тело Ленина.

Тело Датуна хотел бы выкупить у России за миллиард долларов, сообщает РИА Новости.

«Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — цитирует агентство сообщение пресс-службы художника.

Датуна также считает, что Ленин России больше не нужен, так как «Россия — уже давно империя со своим императором».

Возможно, обращение художника может быть перформансом, пишет polit.ru. Если это так, то никаких дальнейших шагов Датуна предпринимать не будет — акт творения уже состоялся.

Ранее с предложением продать мумию Ленина за рубеж выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину „Джоконда“. Мы могли бы продать мумию Ленина. <…>Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик уверен — покупатели найдутся, например, в Китае или Вьетнаме. Не исключено, что Ленина захочет приобрести какой-нибудь коммунист. По мнению Жириновского, благодаря такой «сделке» бюджет получит огромные деньги.