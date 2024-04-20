Выяснились новые подробности гибели алтайского бизнесмена

В Барнауле 22 апреля состоится прощание с бизнесменом и джипером Сергеем Максимцовым, сообщает «КП на Алтае».

Напомним, что автомобиль бизнесмена вытащили из реки Барнаулки в лесу за Черницким кладбищем 18 апреля. Сам мужчина пропал еще 14 апреля.

Волонтеры, которые помогали искать мужчину, рассказали. что Барнаулка, глубина которой летом не превышает 40 см, очень опасна в паводок. Сейчас глубина у берега составляет более трех метров, наблюдается сильное течение.

Стало известно, что Максимцов находился в автомобиле не один. С ним ехал мужчина, который увидев течение реки, вышел из салона и пытался отговорить самого водителя. Но джипер решил рискнуть. Пассажир рассказал, что автомобиль мгновенно ушел под воду у него на глазах. Мужчина с берега тут же нырнул в воду, но спасти предпринимателя ему не удалось.

Машину из воды доставали водолазы, которым не удалось сделать это с первого раза, ведь их уносило течением.

Достали автомобиль с погибшим водителем только 18 апреля. Авто лежало на дне перевернутым на водительскую дверь, которая была приоткрыта.

По словам опытных джиперов, шансы спастись в этой ситуации были практически нулевые.

Прощание с Сергеем Максимцовым состоятся 22 апреля в 11.00 в крематории Барнаула.

Ранее сообщалось, что пропавшего алтайского бизнесмена нашли мертвым.

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