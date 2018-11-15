Выяснилось, что жители российских сел умирают раньше горожан

Средняя продолжительность жизни сельских жителей в России на два года ниже, чем у населения городов (70 и 72 года соответственно).

Селяне вынуждены чаще горожан заниматься самолечением из-за низкой доступности государственной медицины в глубинке. К таким данным пришли исследователи из Высшей школы экономики, изучающие медицинскую реформу по укрупнению больниц.

Число пожилых сельчан, которые в течение последнего года хотя бы один раз в месяц посещали врача, почти в два с половиной раза меньше, чем число обратившихся к врачам пожилых горожан (12,5% против 27,9%), передает газета «Коммерсант».

В среднем в российской глубинке показатель идущих за медпомощью составил 7,9%, тогда как среди городского населения — 14,6%. Но ежемесячно приобретают лекарства и другие лечебные материалы 40,4% жителей деревень.

Сейчас в российских селах проживает 38 млн человек (26% населения), пишет ura.ru.

В 2016 году в 130 тыс. сельских населенных пунктах лишь в 45 тыс. были зарегистрированы поликлиники, больницы или отделения скорой помощи.

Ранее сообщалось, что интенсивные аэробные нагрузки повышают кардиореспираторную выносливость организма, что помогает снизить риск смерти.

Врачи установили, что состояние кардиореспираторной системы напрямую связано с продолжительностью жизни. Улучшить состояние сердца и органов дыхания можно с помощью аэробики.