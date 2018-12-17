Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
87

Выяснилось, сколько тратят на еду жители России и зарубежья

В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, в структуре расходов украинцев — свыше 50%, показывают результаты исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

Макароны, еда.
Макароны, еда.
СС0

Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург — жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов.

Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Так, Россия занимает в рейтинге 31-е место, по соседству с Черногорией и Литвой. По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентного пункта.

Замыкает рейтинг Украина, жители которой «проедают» 50,9% всех своих расходов. Более 40% расходов приходится на продукты питания у жителей Казахстана и Молдавии, пишет bfm.ru.

В ходе исследования изучались структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость