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Жизнь

Вызывайте инопланетян! Федерация мигрантов прокомментировала идею использовать заключенных вместо гастарбайтеров

Глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов оценил предложение руководителя Федеральной службы исполнения наказаний заменить трудовых мигрантов в России заключенными и поделился"более реалистичной идеей", пишет «Фонтанка».

Мигранты.
Мигранты.
22.мвд.рф

Все началось с того, что глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными и направить на принудительные работы 188 тыс. человек. «Это будет не ГУЛАГ», — отметил он. Идею поддержала уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов считает, что такую идею вряд ли оценят россияне.

«Мигранты — каждый на своем месте — достаточно квалифицированы. То есть ФСИН тогда должна как-то упорядочить всех заключенных, понять, кто из них каменщик, кто штукатур, кто плотник. И особенно интересно, как будут работать заключенные в такси или курьерами. Я прямо вижу: такой лысый, в татуировках: «Брат, я тебе пиццу принес», — прокомментировал Коженов.

Он предложил свежую идею, кем заменить мигрантов на их рабочих местах.

«Отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН, — сказал Коженов. — Мне кажется, это ближе к тому, что возможно в реальном мире».

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