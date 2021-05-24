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Жизнь

В место мигрантов. Глава Минюста одобрил идею отправить заключенных на стройки

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал правильным предложение использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, сообщает «Интерфакс».

Мигранты.
Мигранты.
Пресс-служба ФМС по городу Москве

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, чтобы побороть нехватку рабочей силы в регионах.

Чуйченко назвал идею правильной — можно создавать исправительные центры на крупных стройках и объектах.

«Лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — отметил министр.

Он также считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.

Осужденные убираются в Барнауле.
Осужденные убираются в Барнауле.
barnaul.org

«На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило, составляет около ста человек», — посетовал Чуйченко.

Он отметил, что в стране около 180 тыс. заключенных, однако невозможно реализовать их право на замену лишения свободы на исправительные работы.

«Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату», — подчеркнул министр.

Ранее с россиян предложили снять судимости, чтобы они нормально жили, работали и брали кредиты.

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