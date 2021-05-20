20 мая
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Жизнь

С россиян предложили снять судимости, чтобы они нормально жили, работали и брали кредиты

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила снять судимость с некоторых россиян, чтобы они могли нормально жить, сообщает РИА «Новости».

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Москалькова отметила, что многие люди сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость портит им жизнь.

«Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. И эта судимость распространяется на всю семью. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги», — посетовала она.

По словам Москальковой, побудить работодателя взять на работу человека с судимостью крайне сложно. В такой ситуации невозможно говорить о ресоциализации.

«Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться. Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества», — пояснила уполномоченная.

Ранее рассказали несколько историй, когда уголовниками стали по случайности. Например, в Новосибирске школьник получил судимость за кражу 10 рублей.

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