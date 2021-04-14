Как не стать уголовником по случайности. Сибирякам дали несколько советов

« Российская газета » рассказала несколько реальных историй, произошедших в Новосибирске, когда граждане по «смешным причинам» попадали в фокус зрения силовиков.

Накануне буквально из-под ног подобрал обвинение в грабеже 14-летний новосибирский школьник.

«У его одноклассника из рук выпали монеты. Многие дети бросились их подбирать. Четыре штуки поднял — практически машинально — и наш герой. В сумме — 10 рублей. А потом его вызвали на допрос <…> Суд признал его виновным в тяжком имущественном преступлении — грабеже, тут же амнистировав», — рассказало издание.

Когда родители поняли, что сын навечно останется в полицейских базах как грабитель, начали бороться за его честное имя.

Дошли до Верховного суда, но там пришли к выводу, что сумма роли не играет — взял деньги на глазах владельца, значит совершил грабеж.

В связи с этим детей следует предупредить, что уголовная ответственность за грабеж наступает с 14 лет, и даже мизерная сумма тяжким грузом повиснет на всю их жизнь.

Деньги. Монеты. CC0

Еще одной ловушкой может стать забытая хозяином вещь. История тоже произошла в Новосибирске — полтора года условно получил парень, подобравший женскую сумочку в магазине.

«Это кража, не устают повторять в полиции. На этот счет высказывался и Верховный суд, объясняя разницу между кражей и находкой. Тот, кто нашел вещь, обязан уведомить об этом и муниципалитет, и полицию, и предпринять все возможное, чтобы найти владельца. И только если через шесть месяцев прежний владелец не объявится, то можно считать вещь своей», — разъяснило издание.

Такой подход применяют и к телефонам — если нашли смартфон и оставили себе, значит вы его украли. И вот она — судимость.

Проще говоря: если стоимость найденной вещи более 2500 рублей — уголовная ответственность, если меньше — административная.

Женская сумочка. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Влипнуть можно и за желание помочь. В последнее время увеличилось количество судебных решений о взыскании средств, направленных на счета «незнаек».

Адвокат Елена Мадеева предупредила, что ушлые люди могут использовать ваш банковский счет весьма безобидно — просят отдать деньги родственнику, внести платеж по акции «приведи друга» и не только.

Смысл заключается в том, что перечисление денег подтверждают документально, а вот исполнение поручения носит устный характер — расписку по незнанию люди не составляют.

В итоге по решению суда приходится возвращать все, что поступило на счет, и часто с процентами. Порой это может обернуться и гораздо более серьезными последствиями.