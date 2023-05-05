5 мая
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Жизнь

VK собирается захватить нишу знакомств в России

Российская инвестиционная компания VK разрабатывает отдельное приложение для знакомств, сообщают "Ведомости".

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Сейчас в соцсети "ВКонтакте" уже есть сервис знакомств. Его аудитория составляет около 22,1 млн человек.

Однако некоторых смущает, что анкету могут увидеть добавленные в друзья пользователи.

В связи с этим в новом, отдельном от соцсети приложении человеку не придется идентифицировать себя через аккаунт в "ВК".

Запустить сервис могут уже летом этого года.

При этом приложение в теории может стать преемником ушедшего накануне из России Tinder.

Хотя полноценная конкуренция с ним, Pure и Badoo, по мнению аналитика Сергея Вильянова, вряд ли возможна. В международных приложениях людей интересовали представители дальнего зарубежья.

Ранее стало известно, что Tinder планирует окончательно уйти с рынка России к 30 июня 2023 года.

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