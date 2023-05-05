VK собирается захватить нишу знакомств в России

Сейчас в соцсети "ВКонтакте" уже есть сервис знакомств. Его аудитория составляет около 22,1 млн человек.

Однако некоторых смущает, что анкету могут увидеть добавленные в друзья пользователи.

В связи с этим в новом, отдельном от соцсети приложении человеку не придется идентифицировать себя через аккаунт в "ВК".

Запустить сервис могут уже летом этого года.

При этом приложение в теории может стать преемником ушедшего накануне из России Tinder.

Хотя полноценная конкуренция с ним, Pure и Badoo, по мнению аналитика Сергея Вильянова, вряд ли возможна. В международных приложениях людей интересовали представители дальнего зарубежья.

Ранее стало известно, что Tinder планирует окончательно уйти с рынка России к 30 июня 2023 года.