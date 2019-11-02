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Жизнь

«Включил трек Фараона — скрутили»: в Сети обсуждают, к чему приведет закон о пропаганде наркотиков в интернете

В конце октября Владимир Путин призвал чиновников заняться вопросом о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Уже через пару дней депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект. Теперь пользователи в Сети опасаются, что из-за расплывчатости формулировок закона можно будет сесть практически за любое упоминание о наркотиках, пишет medialeaks.ru.

Кадр из сериала "Во все тяжкие".
Кадр из сериала "Во все тяжкие".
kinopoisk.ru.

Самый спорный пункт законопроекта — это само объяснение, что является пропагандой наркотиков:

Под пропагандой либо незаконной рекламой наркотических средств… понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам"

Законопроект предусматривает серьезное наказание нарушителям — штрафы до миллиона рублей и реальные сроки. В Госдуме уже заявили, что документ из-за нарушений вернут на доработку авторам. Однако в том, что уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети введут, никто не сомневается.

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