Самый спорный пункт законопроекта — это само объяснение, что является пропагандой наркотиков:
Под пропагандой либо незаконной рекламой наркотических средств… понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам"
Законопроект предусматривает серьезное наказание нарушителям — штрафы до миллиона рублей и реальные сроки. В Госдуме уже заявили, что документ из-за нарушений вернут на доработку авторам. Однако в том, что уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети введут, никто не сомневается.
Полиция таким образом подбрасывает наркотики всем нам.— Riottt Girlll (@RGirlll) October 30, 2019
Хотят внести законопроект, о пропаганде наркотиков.— модератор Владосика и фанат Фогеля (@Fargo_Juggler) October 30, 2019
Включил трек Фараона - скрутили на месте
- С днем рождения, Ванечка! Загадывай желание и задувай свечку— Данила Поперечный (@Spoontamer) October 30, 2019
- *Ванечка задувает*
- Вот это ты дунул, будь здоров. Всем бы так!)
ЭТО ПОЛИЦИЯ, ЛИЦОМ К СТЕНЕ! НУ ЧО, ПРОПАГАНДИРУЕМ ДЕТЯМ НАРКОТИКИ?!?! МОЛИСЬ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВЫЛОЖИЛ ЭТО В СЕТЬ, ТВАРЬ, А ТО ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ ТЕ НАКИНЕМ! https://t.co/Hq957zJg5M
За просмотр "Во все тяжкие" сядешь на пожизненно.— святая английская овсянка (@lena____oxton) October 30, 2019