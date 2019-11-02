В конце октября Владимир Путин призвал чиновников заняться вопросом о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Уже через пару дней депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект. Теперь пользователи в Сети опасаются, что из-за расплывчатости формулировок закона можно будет сесть практически за любое упоминание о наркотиках, пишет medialeaks.ru.

Кадр из сериала "Во все тяжкие".

Самый спорный пункт законопроекта — это само объяснение, что является пропагандой наркотиков:

Под пропагандой либо незаконной рекламой наркотических средств… понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам"

Законопроект предусматривает серьезное наказание нарушителям — штрафы до миллиона рублей и реальные сроки. В Госдуме уже заявили, что документ из-за нарушений вернут на доработку авторам. Однако в том, что уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети введут, никто не сомневается.

Полиция таким образом подбрасывает наркотики всем нам. — Riottt Girlll (@RGirlll) October 30, 2019

Хотят внести законопроект, о пропаганде наркотиков.

Включил трек Фараона - скрутили на месте — модератор Владосика и фанат Фогеля (@Fargo_Juggler) October 30, 2019

- С днем рождения, Ванечка! Загадывай желание и задувай свечку

- *Ванечка задувает*

- Вот это ты дунул, будь здоров. Всем бы так!)

ЭТО ПОЛИЦИЯ, ЛИЦОМ К СТЕНЕ! НУ ЧО, ПРОПАГАНДИРУЕМ ДЕТЯМ НАРКОТИКИ?!?! МОЛИСЬ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВЫЛОЖИЛ ЭТО В СЕТЬ, ТВАРЬ, А ТО ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ ТЕ НАКИНЕМ! https://t.co/Hq957zJg5M — Данила Поперечный (@Spoontamer) October 30, 2019