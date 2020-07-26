Вкусные сурки. На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

В районе Улиастай монгольской провинции Завхан власти ввели бессрочный карантин. Это произошло после того, как у одного из местных жителей заподозрили заражение бубонной чумой, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что на этот раз симптомы инфекции выявили у 39-летнего мужчины, которого беспокоила высокая температура, боль в мышцах и головная боль. Неделю назад пациент вместе с семьей употреблял мясо сурка — именно эти животные чаще всего являются переносчиками бубонной чумы.

В данный момент предполагаемый инфицированный изолирован в местной больнице, а всех, с кем он контактировал, обязали соблюдать самоизоляцию.

Бубонная чума является легкой формой чумы, но если ее возбудитель осядет в легких, больной с кашлем будет передавать инфекцию воздушно-капельным путем.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что чума, вспышки которой зафиксированы в соседней с Россией Монголии, обычна для этой местности.