Владелец подожженного геопарка в Белокурихе показал, что осталось от вложений на 12 млн рублей

В Алтайском крае начали проверку по факту пожара в географическом парке «Каменный остров», рассказал « Катунь 24 » владелец геопарка Максим Ермаков.

Ранее сообщили, что неизвестные подожгли геопарк «Каменный остров», расположенный на въезде в Белокуриху. В результате пожара туристический объект полностью сгорел.

«За несколько часов сгорело все, что трепетно создавали своими руками семь лет», — рассказал Ермаков, создававший геопарк вместе с женой Татьяной.

Изюминкой объекта была объемная модель Чергинского хребта (масштабом 1 к 1000), территорию также украшали копии местных деревень и долины.

Каждое лето в парке приезжали тысячи туристов, чтобы сверить свои пешие маршруты по Белокурихинскому горному массиву. Здесь проводили праздники — «Цветение маральника» и «Алтайская зимовка».

«Цель этого проекта, чтобы люди отсюда выходили чуточку добрее. И действительно, люди выходили добрее, счастливее и радостнее. Это как будто живое существо погибло, сгорело. Настолько он был ценный, душевный, настолько туда было много вложено труда», — отметила экскурсовод Елена Новоселова.

Ермаковы потратили на создание геопарка 12 млн рублей. Огонь не пощадил практически ничего, в том числе находившихся в вольере двух собак.

По словам Ермакова, пожарный дознаватель сообщил предварительную причину пожара — геопарк намеренно подожгли.