Владелец подожженного геопарка в Белокурихе показал, что осталось от вложений на 12 млн рублей

Ранее сообщили, что неизвестные подожгли геопарк «Каменный остров», расположенный на въезде в Белокуриху. В результате пожара туристический объект полностью сгорел.
«За несколько часов сгорело все, что трепетно создавали своими руками семь лет», — рассказал Ермаков, создававший геопарк вместе с женой Татьяной.
Изюминкой объекта была объемная модель Чергинского хребта (масштабом 1 к 1000), территорию также украшали копии местных деревень и долины.
Каждое лето в парке приезжали тысячи туристов, чтобы сверить свои пешие маршруты по Белокурихинскому горному массиву. Здесь проводили праздники — «Цветение маральника» и «Алтайская зимовка».
«Цель этого проекта, чтобы люди отсюда выходили чуточку добрее. И действительно, люди выходили добрее, счастливее и радостнее. Это как будто живое существо погибло, сгорело. Настолько он был ценный, душевный, настолько туда было много вложено труда», — отметила экскурсовод Елена Новоселова.
Ермаковы потратили на создание геопарка 12 млн рублей. Огонь не пощадил практически ничего, в том числе находившихся в вольере двух собак.
По словам Ермакова, пожарный дознаватель сообщил предварительную причину пожара — геопарк намеренно подожгли.
«Очаг возгорания он установил в месте, где вообще проводки не было заложено. Все было обесточено, кроме холодильника. Но в том месте, где стоял холодильник и где был щит электрический, эти места как раз целые и остались», — подчеркнул Ермаков.