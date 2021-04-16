Владельца аквацентра задержали после гибели девочки, утонувшей под присмотром педагогов

В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра «Енисей», в котором 12 апреля утонула маленькая девочка, сообщает региональный СК.

Восьмилетняя девочка находилась в бассейне с одноклассниками, двумя педагогами и одним из родителей — заплыла на глубину и утонула.

Следствие пришло к выводу, что в гибели ребенка виноваты 39-летний владелец аквацентра и 38-летняя администраторша.

«Владелец не контролировал работу администраторов по проведению с посетителями бассейна обязательного инструктажа, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, препятствовавших заплыву детей в опасную для них зону, а также не обеспечил наличие инструктора, ответственного за безопасность посетителей во время нахождения в бассейне, и медицинского работника, в случае необходимости оказывавшего неотложную помощь», — рассказали в ведомстве.

Что касается администратора, то она, по данным СК, «не провела с группой детей обязательный инструктаж перед посещением бассейна».

На данный момент подозреваемые задержаны за «не отвечающие требованиям безопасности услуги», в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Ранее в Новосибирской области девочку спасли по счастливой случайности, потому что ехавшая «скорая» заблудилась и увязла в грязи.