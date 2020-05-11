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Жизнь

Владельца кафе оштрафовали за «спрятанных от дождя людей»

В Новосибирске суд оштрафовал владельца кафе за работу во время самоизоляции, оставив без внимания оправдания бизнесмена, пишет НДН.инфо.

Кафе в Барнауле на карантине.
Кафе в Барнауле на карантине.
altapress.ru

По данным суда, предприниматель 28 апреля днем открыл кафе и обслуживал посетителей.

Сам бизнесмен во время заседания пояснил, что запустил посетителей, поскольку на улице была плохая погода — шел сильный дождь.

Он также подчеркнул, что поддался уговорам постоянных посетителей и разрешил им принимать пищу в помещении кафе.

«Сведениями о том, что в ЕГРИП внесена запись о прекращении им деятельности индивидуального предпринимателя, не располагает, все документы находятся у бухгалтера, которая в настоящее время в отпуске», — уточнили в суде.

6 мая суд вынес решение о наложении на бизнесмена штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на 300 тыс. рублей могут оштрафовать предприятия за отсутствие масок у сотрудников.

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