Владельца кафе оштрафовали за «спрятанных от дождя людей»

В Новосибирске суд оштрафовал владельца кафе за работу во время самоизоляции, оставив без внимания оправдания бизнесмена, пишет НДН.инфо .

По данным суда, предприниматель 28 апреля днем открыл кафе и обслуживал посетителей.

Сам бизнесмен во время заседания пояснил, что запустил посетителей, поскольку на улице была плохая погода — шел сильный дождь.

Он также подчеркнул, что поддался уговорам постоянных посетителей и разрешил им принимать пищу в помещении кафе.

«Сведениями о том, что в ЕГРИП внесена запись о прекращении им деятельности индивидуального предпринимателя, не располагает, все документы находятся у бухгалтера, которая в настоящее время в отпуске», — уточнили в суде.

6 мая суд вынес решение о наложении на бизнесмена штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на 300 тыс. рублей могут оштрафовать предприятия за отсутствие масок у сотрудников.