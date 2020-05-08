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Работа и обучение

На 300 тысяч рублей могут оштрафовать предприятия за отсутствие масок у сотрудников

Штрафы за несоблюдение санитарного режима ― отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий ― могут быть оформлены как на работников, так и на работодателей, сообщил ТАСС сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Вирус. Пандемия. Маска
Вирус. Пандемия. Маска
pixabay.com

Штраф для работодателя ― юридического лица составит от 100 до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей ― от 30 до 50 тысяч рублей, пишет bfm.ru.

«Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях. Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение ― 100 тысяч рублей, повторное ― до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», ― сказал Данчиков.

С 12 мая в Алтайском крае могут ввести обязательный масочный режим. Точная дата пока не определена, утвердить ее оперштаб может уже 8 мая.

В России более чем вдвое снизилось число регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией. Такие меры принимаются лишь в шести субъектах.

«Индекс вирусного суверенитета» подготовил фонд «Петербургская политика». Только Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

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