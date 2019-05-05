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Жизнь

Владельцы «странного приюта» для пенсионеров в Барнауле хотят привлечь журналиста к уголовной ответственности

Руководитель приюта для пенсионеров в Барнауле Лариса Ягофарова хочет привлечь к уголовной ответственности журналистов телеканала «Катунь 24», которые снимали сюжет о деятельности учреждения. Об этом сообщается на странице канала в YouTube.

Руководитель приюта Лариса Ягофарова.
Руководитель приюта Лариса Ягофарова.
Скриншот видео / katun24.ru

По данным паблика Barnaul22, от сторонников Ларисы Ягофаровой в отдел полиции Октябрьского района поступило не менее трех заявлений с просьбой привлечь к уголовной ответственности журналиста, а также жильцов дома, в котором был размещен приют центра «Мир без наркотиков — успех».

Напомним, 1 мая журналисты «Катуни 24» приехали снимать сюжет о приюте. Жители дома, где он был расположен, сняли видео, из которого следовало, что старики живут в ужасных условиях.

К моменту приезда прессы всех постояльцев приюта вывезли, за исключением умершей бабушки. Руководитель Лариса Ягофарова вызвала полицию и заявила, что журналисты без разрешения проникли в ее квартиру. У них вырвали камеру и бросили ее на асфальт.

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