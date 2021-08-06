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Жизнь

Владимир Путин на вертолете полетел смотреть на последствия лесных пожаров

Президент России Владимир Путин 6 августа прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область, пишет ТАСС. В поездке его сопровождают глава МЧС Евгений Зиничев, полпред по УрФО Владимир Якушев и губернатор области Алексей Текслер

Владимир Путин прилетел в Челябинскую область.
Владимир Путин прилетел в Челябинскую область.
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Глава государства осмотрит с воздуха районы, пострадавшие от природных пожаров, и проведет в аэропорту Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий стихии.

«Практически сразу после приземления президент проследовал на борт вертолета. После того, как он лично ознакомится с ситуацией в Карталинском и Нагайбаском районах, он вернется в Магнитогорск», — пояснил URA.RU инсайдер.

В Челябинской области вводили режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. По факту лесных пожаров возбуждено три уголовных дела.

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