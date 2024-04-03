3 апреля
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Жизнь

Владимир Путин обсудил с Виктором Томенко ситуацию с паводком

У Виктора Томенко состоялся рабочий разговор с президентом РФ относительно ситуации с паводком в Алтайском крае, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Губернатор детально доложил Путину об обстановке в настоящее время. Сообщил, что сделано и, что предстоит сделать, чтобы максимально оказать помощь пострадавшим населённым пунктам и людям.

Также Томенко отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и министр МЧС России Александр Вячеславович Куренков. С ним губернатор регулярной связи.

В том числе губернатор обрадовал народ, что вода постепенно уходит и ситуация стабилизируется. Но это не отменяет круглосуточной работы правительства.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае число затопленных домов сократилось.

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