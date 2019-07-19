Владимир Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке

Президент России Владимир Путин после проверки законодательства по жилищному строительству дал поручение правительству рассмотреть вопрос субсидирования первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Субсидирование или компенсация может представляться однократно. Правительство должно представить предложения по этой теме до 1 сентября 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане с невысокими доходами могут получить жилье на условиях его сохранения в государственной собственности.

Также Путин поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений. Ответственными по разработке этих мер назначены премьер Дмитрий Медведев и губернаторы.

Ранее президент подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.