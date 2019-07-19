Владимир Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке

Субсидирование или компенсация может представляться однократно. Правительство должно представить предложения по этой теме до 1 сентября 2019 года.
Кроме того, глава государства поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане с невысокими доходами могут получить жилье на условиях его сохранения в государственной собственности.
Также Путин поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений. Ответственными по разработке этих мер назначены премьер Дмитрий Медведев и губернаторы.
Ранее президент подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.