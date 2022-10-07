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Как оформить кредитные каникулы?

Чтобы получить приостановление обязательств, нужно направить требование любым способом, предусмотренным договором. Также можно использовать сотовую связь.

Военнослужащий вправе предоставить документы, подтверждающие его участие в спецоперации. Кредитор может запросить эту информацию у Минобороны и силовых ведомств.

Члены семьи также должны будут документально подтвердить родство с участником операции.