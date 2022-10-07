Закон освобождает мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней за несвоевременную оплату ЖКХ.
А также можно приостановить выплаты по кредитам и займам с помощью кредитных каникул.
Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей могут оформить кредитные каникулы, равные сроку военной службы плюс тридцать дней.
Период может продлиться при госпитализации служащего из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного во время службы.
Чтобы получить приостановление обязательств, нужно направить требование любым способом, предусмотренным договором. Также можно использовать сотовую связь.
Военнослужащий вправе предоставить документы, подтверждающие его участие в спецоперации. Кредитор может запросить эту информацию у Минобороны и силовых ведомств.
Члены семьи также должны будут документально подтвердить родство с участником операции.
Долговые обязательства могут быть прекращены в связи с гибелью или получением инвалидности кредитора.
Это распространяется и на обязательства членов их семей.
После демобилизации военнослужащие смогут вернуться на рабочее место.
Законы вступают в силу со дня их официального опубликования.
Они также распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.