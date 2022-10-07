7 октября
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Жизнь

Какие гарантии и льготы утвердил Владимир Путин — разбор altapress.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. А также утвердил трудовые гарантии для них. Об этом сообщают РИА Новости.

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем
1
Какие льготы теперь доступны мобилизованным и участникам спецоперации?

Закон освобождает мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней за несвоевременную оплату ЖКХ.

А также можно приостановить выплаты по кредитам и займам с помощью кредитных каникул.

2
Сколько могут длиться кредитные каникулы?

Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей могут оформить кредитные каникулы, равные сроку военной службы плюс тридцать дней.

Период может продлиться при госпитализации служащего из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного во время службы.

Кредит.
Кредит.
СС0
3
Как оформить кредитные каникулы?

Чтобы получить приостановление обязательств, нужно направить требование любым способом, предусмотренным договором. Также можно использовать сотовую связь.

Военнослужащий вправе предоставить документы, подтверждающие его участие в спецоперации. Кредитор может запросить эту информацию у Минобороны и силовых ведомств.

Члены семьи также должны будут документально подтвердить родство с участником операции.

4
В каких случаях долговые обязательства прекращаются?

Долговые обязательства могут быть прекращены в связи с гибелью или получением инвалидности кредитора.

Это распространяется и на обязательства членов их семей.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0
5
Какие трудовые гарантии предоставят мобилизованным?

После демобилизации военнослужащие смогут вернуться на рабочее место.

6
Когда законы вступят в силу?

Законы вступают в силу со дня их официального опубликования.

Они также распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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