Владимир Песоцкий возглавлял алтайский Сбербанк почти 20 лет, и сегодня мало кто сомневается: скачок в развитии многих предприятий региона связан именно с его личным решением выдать кредит. Сейчас он по-прежнему в добром здравии и, как раньше, размышляет , как помочь алтайской экономике. 11 мая ему исполнилось 80 лет. Редакция altapress.ru поздравляет его с днем рождения. К юбилею Песоцкого мы подготовили подборку цитат из его интервью разных лет газетам «Свободный курс» и «Ваше дело».

О карьере

— Всю жизнь у меня душа была расположена к экономике как таковой. Когда работал в партийных органах, я все время шел по линии промышленной. Мне было 26 лет, когда я стал заведующим промышленно-транспортным отделом, и 29 лет, когда я стал вторым секретарем по промышленности в Камне-на-Оби.

— Я пришёл из армии, проработал три месяца на прорабском участке, затем меня вызвали в орготдел — а я в армии вступил в партию — и предложили пойти в промышленно-транспортный отдел Каменского горкома инструктором. И дальше пошла карьера.

О перестройке

— Я еще с молодых лет занимался экономикой. Недолгое время работал на стройке — по образованию-то я строитель. Потом в промышленно-транспортном отделе горкома партии в Камне-на-Оби. И мы тогда видели: что-то не то в нашем королевстве, что-то застопорилось, нужен новый дух.

Поэтому, когда к власти пришел Горбачев и объявил перестройку, многие, как и я, восприняли ее с энтузиазмом. Но уже года через два-три мне стало понятно: это все слова, слова, слова. К концу перестройки Горбачева я уже не уважал.

О приходе в Сбербанк

— В июне 1991 года после регистрации Сбербанка РФ в Центробанке краевое управление Гострудсберкасс стало Алтайским территориальным банком Сбербанка РФ. Как верно подметил алтайский поэт Владимир Башунов, банк «вырос из недр сберегательных касс, оперевшись частью на их опыт и традиции в работе с населением, частью — на совокупные ресурсы и возможности».

Владимир Песоцкий. Анна Зайкова.

— Помню свои первые впечатления от Сбербанка тех лет: на столах счеты. Калькуляторы — и те приходилось делить. Когда я заговорил о компьютерах, многие усмехались — не верили. В 1992—1993 годах мы начинали первое расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Первую валюту принесли «в карманах» году в 1994-м — наши же сотрудники для пробы взяли ее и продавали в валютном отделе…

— Тогда в крае было три основных банка — «Алтайкредитпромбанк», «Россельхозбанк» и «Алтайбанк». В работе с юридическими лицами они на порядок нас опережали. По сути, мы были только формально банком с набором традиционных сберегательных услуг. Настоящий же банк еще предстояло создавать.

О развитии Сбербанка

— В 1992 году у нас появились первые три сотни ЭВМ, но работать на них умели далеко не все сотрудники. Мы начали сами создавать автоматизированные рабочие места, провели разработку собственных компьютерных программ, протянули первые локальные сети… К 2011 году уровень автоматизации в Алтайсбербанке был одним из самых высоких на Алтае.

Владимир Песоцкий. Олег Богданов , altapress.ru

— В ноябре 1995-го банк выдал первую в крае пластиковую карту «Сберкарт». Это была надежная чиповая карта. Сначала мы выдали пластиковую зарплатную карту работникам «Алтай-Кокса». Затем начали переводить на пластиковую карту другие организации и ведущие учебные заведения края. Если в 2001 году у нас было выдано около 70 тыс. карт, то к концу 2010-го — почти 1 млн.

О подходах банка к экономике

— Руководство Сибирского банка Сбербанка могло предъявлять мне претензии в том, что политика банка была рискованной, что мы понастроили банковских зданий.

Но руководство Алтайского края не может упрекнуть меня ни в том, что мы кредитовали все отрасли в расширенном объеме, включая АПК, которому никто, кроме «Алтайсбербанка», долгое время не выдавал кредиты. Ни в том, что за 19 лет построили 67 новых зданий и реконструировали еще 37 в городах и селах, когда все кругом разваливалось. Причем строили так, чтобы эти здания были лучшими в этом населенном пункте.

Последний день Владимира Песоцкого в Сбербанке. Коллеги говорят ему троекратное «спасибо». Анна Панина Последний день Владимира Песоцкого в Сбербанке. Коллеги говорят ему троекратное «спасибо». Анна Панина Последний день Владимира Песоцкого в Сбербанке. Коллеги говорят ему троекратное «спасибо». Анна Панина Последний день Владимира Песоцкого в Сбербанке. 2010 год. Коллеги говорят ему троекратное «спасибо». Анна Панина Работники Алтайского банка Сбербанка России говорят троекратное «спасибо» Владимиру Песоцкому. Анна Панина

— Мы старались сохранить бизнес заемщика, чтобы он работал и постепенно рассчитывался с нами. Заключали мировые соглашения, переносили сроки возврата кредитов, меняли графики уплаты процентов, структурировали залоги. И в кризис 1998 года эта тактика себя вполне оправдала. Но последний кризис (2008−2009 годов. — Прим. altapress.ru) затянулся, не росли продажи объектов, появилась большая просрочка.

А у Сибирского банка Сбербанка подход был другой: проблемного клиента подводить к банкротству, избавляться от просрочки, продавая долг, часто с дисконтом, и дальше судиться по оставшейся сумме. Конечно, производство должника при этом прекращалось.

Владимир Песоцкий , председатель Алтайского банка Сбербанка РФ. Михаил Хаустов

— У Сибирского банка возможности размещения кредитов всегда были выше, чем у Алтайского, — они ведь работали в регионах, где экономика предприятий гораздо больше. А мы у себя размещали все ресурсы и еще не хватало — даже занимали у головного банка.

В 2010 году Сибирский банк отдал центральному аппарату Сбербанка 24 млрд. рублей, которые они не разместили. Мы же в 2010 году 24 млрд. рублей заняли у Москвы, чтобы удовлетворить спрос на кредиты. Если говорить прямо, в Сибирском банке сдерживали кредитование, имея достаточно доходов для содержания банка.

О настоящем работнике Сбербанка

— Настоящий работник Сбербанка должен, во-первых, знать сбербанковские песни, в том числе гимн банка. Во-вторых, знать хорошие хохляцкие песни (у Владимира Песоцкого украинские корни. — Прим. Altapress.ru). У нас хорошее трио — два управляющих и я. Да если еще в небольшом подпитии — такие голоса…

Владимир Песоцкий , председатель правления Алтайсбербанка на презентации инкубатория тоже присутствовал Дмитрий Кудрявцев

Об участии в политической жизни

— Я не вижу своего места на первых политических ролях. Не мое дело — политика и политес. Не та, как теперь говорят, коммуникабельность и не то отношение к этому. Мне нравятся чисто деловые отношения. Здесь я могу сказать свое слово и что-то привнести.

О главных вызовах Алтая

— То, что люди бегут из Алтайского края, — это главный и основной вызов для власти. Сколько ушло из Сбербанка сотрудников — все уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. Народосбережение — это центральная проблема.

— Наверное, сейчас первая задача власти — побороть скепсис, который существует в нашем обществе, и в какой-то степени вдохновлять его примерами или действиями, поступками, управленческими решениями на движение, на развитие.

Владимир Песоцкий , экс-руководитель «Алтайсбербанка». Анна Зайкова

О книгах

— Я на книгах вырос. К восьмому, наверное, классу перечитал и «Войну и мир», и «Анну Каренину», и многое другое. Можно сказать, что я воспитал себя сам на книгах. И не жалею об этом — это дало мне огромный кругозор.

Читал запоем, 10−15 книг в месяц — это была моя норма лет до 45. В последние годы читаю мало, в основном — прессу.

О себе

— Огромный мой недостаток, который я признаю, это то, что семейные отношения я не сумел построить так, как надо было: вся жизнь прошла в работе.

Кто такой Владимир Песоцкий

Владимир Филимонович Песоцкий родился в Павлодаре 11 мая 1940 года, большую часть жизни прожил на Алтае. Начинал работу в Грязнухинском (ныне Советском) районе в инспекции по сельскому хозяйству.

После службы в ракетных войсках стратегического назначения долгое время жил и работал в Камне-на-Оби. С 1978 года — в Барнауле. Работал в плановой комиссии Алтайского крайисполкома, с 1990 года — начальником Главного планово-экономического управления крайисполкома.

С сентября 1991 года по 30 июня 2010 года — председатель Алтайского банка Сбербанка России. Уход Песоцкого из Алтайсбербанка опрошенные altapress.ru предприниматели назвали ключевым событием года.

На кредиты Алтайсбербанка модернизировали «Алейскзернопродукт», с нуля создали филиал «Алтайвагона» в Рубцовске и «Алтайский бройлер» под Бийском, реконструировали «Алтай-Форест», предприятия группы компаний «Киприно» и многие другие.