«А в свите кто?». Владимир Песоцкий рассказал о губернаторе, его команде и алтайском рывке

В разговоре участвовали главред «Свободного курса» Владимир Овчинников (В.О.) и обозреватель Надежда Скалон (Н.С.).

— Лично с губернатором я не общался. Но встречался с самыми различными людьми — и с прессой, и с руководителями крупных, средних и мелких предприятий, и с фермерами. У меня создалось впечатление, что у многих были завышенные ожидания от нового губернатора — по типу: «Вот приедет барин, барин нас рассудит и сделает».

Он пришел к нам с хорошими отзывами в прессе и, как мне кажется, встретил благосклонное отношение со стороны интересующейся публики. Проходит время, резких движений с его стороны не видно, и люди уже колеблются — действенный он или не действенный.

— От предыдущего губернатора Александра Карлина остались какие воспоминания? Вначале он мне понравился своим системным подходом. При нём туризм на Алтае сформировался как отрасль. Появились крупные медицинские комплексы, материальная база укрепилась. Хотя все это шло на фоне развала первичной, низовой медицины — но эта оптимизация происходила по всей стране.

Однако он был слишком уязвим к критике. А потом стало очевидно, что он не выносит не только критики, но и просто чужого мнения.

На этом фоне, конечно, стиль и методы работы нового губернатора резко отличаются. Он способен спокойно выслушать и рассудить. Это многим нравится. Но в целом отзывы разноречивые. Есть хорошие: «Он знает, за что взялся». А чаще всего вопрос переходит к тому, о чем думаю я: короля играет свита. А кто в свите? Как он подобрал команду?

— Отзывы о министрах разноречивые. О том же самом человеке могут сказать: «Он слабый» и «Он вполне понимает суть проблемы». В любом случае подбор ближайших руководителей — если не единомышленников, то соратников — это, по-моему, для него сейчас главнейшее.

И здесь нужно вспомнить ту действенную систему подбора кадров, которая существовала раньше, в советское время. Особенно в сельском хозяйстве. Человека вели по служебной лесенке, начиная от бригадира до мастера, затем до управляющего отделения или прораба на стройке, начальника цеха, а затем и руководителя предприятия или первого секретаря райкома-горкома.

— Это моя карьера. Я пришёл из армии, проработал три месяца на прорабском участке, затем меня вызвали в орготдел — а я в армии вступил в партию — и предложили пойти в промышленно-транспортный отдел Каменского горкома инструктором. И дальше пошла карьера. Это была задача организационных отделов партийных органов — находить людей и продвигать их.

— Когда Виктор Тимофеевич Мищенко был председателем крайисполкома, он создал курсы для всех чиновников, руководителей муниципалитетов всех уровней. Это были не одно-двухдневные совещания — учились около недели. Вот эту переподготовку надо возрождать однозначно.

— Один год, по-моему, уже позволяет получить первое впечатление. Но, наверное, на это нужно хотя бы два года. Советовать губернатору — неблагодарное дело. И все же, с моей точки зрения, он должен считаться с этими завышенными ожиданиями по отношению к себе и предпринять какие-то действия, чтобы себя проявить. Полагаю, ему было бы нужно как можно быстрее притащить в край какое-то крупное предприятие.

— Я говорю о крупном городском предприятии, которое даст рабочие места. Было бы разумно, если бы оно было высокотехнологичным и заметным для любого обывателя, лучше — из машиностроительной отрасли. Ушло очень много машиностроительных предприятий, но сохранились остатки людей, которые на них работали. Это неплохая база.

— Я был дал ему денег, потому что, наверное, старый и консервативный. А второе — потому, что на моих глазах и при участии Сбербанка проходило развитие этого предприятия. Знаю руководителя АЗПИ еще с того времени, когда он на моторном заводе в цехе собирал рухлядь и делал станки.

Я не раз бывал у него в цехах и видел: у этого человека получается. Хотя я вижу, что ему трудно пробиваться на рынок. Но он пробивается, потому что не один я такой. Его поддерживает «КамАЗ», у него неплохие связи с представительством германской фирмы Bosch. Да, я бы дал ему кредит — возможно, взял бы опять в залог здания.

— В том, что такой рывок нашему региону нужен, нет сомнений: и край в целом, и Барнаул, в частности, резко теряет позиции по сравнению с соседними регионами.

Но ответ на вопрос, что такое рывок для Алтайского края, должны найти ближайшие помощники губернатора с привлечением аппарата правительства, ведущих сотрудников наших вузов и научно-исследовательских учреждений и экспертной элиты края. Сегодня мы не знаем, что это такое, каковы конкретные цели.

Я как-то наткнулся на сцену из Comedy Club: «У нас сейчас импортозамещение». — «А что это такое»? — «Не знаем, пока только название придумали». Вот так и с алтайским рывком. Что это такое, никто не понимает.

— А я задаю вопрос: этих 12 направлений достаточно для того, чтобы поднять край? И в чем алтайские особенности этих направлений? Причем должна быть не только четкая структура движения вперед, но и ответственные за результаты. Я думаю, в ближайшем окружении губернатора необходим человек, который за это отвечает — в ранге заместителя губернатора или министра.

Хорошо представляю себе работу нынешних руководителей: текучка заедает напрочь. Если у губернатора не будет людей, которые постоянно думают о том, что такое алтайский рывок в этом году и что он через два года, чего мы должны достигнуть и в каких направлениях, какие люди за этим стоят и какие деньги, из этого ничего не получится.

— Может быть, да. Китайский лидер Си Цзиньпин, еще работая ректором высшей партийной школы, набрал группу советников-мудрецов — он так их и называл. И когда он стал уже руководителем страны, эта группа у него разрослась.

Он стал создавать низовые ячейки советников-экспертов в различных отраслях и направлениях, и в определенных случаях формировать из этих людей аналитические центры. Сейчас в Китае около 2 тыс. таких групп советников-мудрецов, мысли которых направлены на развитие.

Думаю, и нам нужно постепенно создавать экспертную базу из множества знающих, опытных граждан. И научить их взаимодействию друг с другом.

— Есть и другие инструменты — например, краудсорсинг: когда собирают мнения различных экспертов, замечания, предложения потребителей и на этой основе принимают решения. Советы экспертов нужны для повышения легитимности решений власти, широкого участия людей в их реализации. С кем делать рывок? Лучше вместе.

Если решение губернатора совпадают с тем, что предлагают люди, значит, оно будет поддержано и оправдано. Развитие такой инфраструктуры экспертной помощи правительству, руководству было бы сильным ходом.

И не надо здесь ничего усложнять. Можно создать, допустим, аналитический центр, который способен обрабатывать предложения для губернатора и его команды. Его филиалы могут быть и в райцентрах. Тем более, что не везде к руководству в городах и районах пришли хозяйственники, есть просто энтузиасты — им такая помощь была бы полезна.

— Это надо только приветствовать. Но нужно еще и стратегическое планирование. Как в Китае — до 2050 года все разбито на пятилетки. Цифры для каждого периода названы, подводятся итоги. Без это обходиться очень сложно.

