Оптимисты на Алтае не перевелись: губернатор и министры провели мозговой штурм с промышленниками

Зачем они собрались?
Надо сказать, что сам губернатор Виктор Томенко заявил, что диалог с бизнесом поставлен в крае на неплохом уровне. Однако разговор первых лиц региона с промышленниками, да еще и в формате мозгового штурма, стал все же первой попыткой услышать всех, кто пришел.
«За последние 10 лет такой формат практикуется в крае впервые. Надеюсь, это позволит активизировать некоторые процессы в бизнес-сообществе», — осторожно прокомментировал Борис Чесноков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты.
Скептики у такого формата общения были. Что, собственно, не удивительно на фоне сообщений о предстоящем банкротстве, казалось бы, успешных предприятий.
«Мы видели большое желание принять участие в сегодняшнем разговоре, нашлось и немало скептиков, которые говорили, что все это пустое сотрясение воздуха», — сказал Павел Дитятев, вице-губернатор и глава алтайского минэка.
Однако, как пояснил Павел Дитятев, пришло время внести коррективы в стратегию развития региона (разработанную до 2025 года). Надо подготовить новый документ — уже до 2035 года. А в нем обозначить цели, к которым промышленности надо стремиться.
Каковы стартовые позиции промышленности?
Для начала министры обозначили место алтайской промышленности. По итогам 2018 года она обеспечила треть налогов во все бюджеты, больше 25% инвестиций и 17% рабочих мест и произвела продукции на 367,7 млрд рублей.
Затем промышленный министр Александр Климин оценил динамику промсектора — он назвал ее стабильной: за первые полгода 2019-го объем производства увеличился на 1,7%. Развитие в предыдущую десятилетку, по его словам, шло опережающими темпами: в 2018 году индекс промпроизводства достиг 136% к уровню 2007-го.
«И это с учетом двух кризисных периодов, которые были в течение этого времени», — говорит Климин.
Вытянули средний по промышленности показатель несколько лидеров. «Алтайвагон» за счет инноваций в рубцовском филиале обеспечил рост производства прочих транспортных средств и оборудования в 567% (это индекс промпроизводства).
У Уральской горно-металлургической компании, возродившей на Алтае добывающую отрасль, рост за 12 лет составил 231%. Предприятия химического сектора дали 167%. И вот теперь надо подумать, как всем алтайским заводам добраться до новых высот.
Каковы сценарии развития?
Эти новые высоты обозначил Павел Дитятев. За точку отсчета он взял 2018 год. К 2024 году объем промпроизводства надо увеличить в 1,5 раза (до 562 млрд рублей), к 2035-му в 3,8 раз (до 1,425 трлн рублей).
Дитятев пояснил, что показатели эти рассчитаны в сопоставимых ценах (то есть рост не за счет инфляции). И что сам он исходит из оптимистического прогноза и целевого сценария развития.
Есть и другие сценарии, пояснил чиновник: консервативный (если внешнеэкономический фон сильно ухудшится) и базовый (если сохранится нынешняя динамика). Промышленникам же предложили обсудить, можно ли в принципе достигнуть оптимистических целей и какова в этом роль государства.
Как проводили мозговой штурм?
После докладов министров всех участников мозгового штурма разделили на рабочие группы. И уже в этих группах директора обсуждали проблемы и выдвигали идеи.
«Правила были такие: жесткий тайминг, право высказаться у каждого, активное слушание, 100-процентная включенность в процесс», — рассказал на своей страничке в Facebook журналист Михаил Беднаржевский, принявший участие с мозговом штурме.
Сначала составили лонг-лист предложений (в него вошло 200−250 идей). А потом, после голосования за самое важное, и шорт-лист. В шорт-лист, по словам гендиректора компании «ЗИАС машинери» Констанина Денисенко, вошли 25−30 предложений. Сам Денисенко высказал пять идей, о которых он рассказал altapress.ru.
Как поддержать разработки?
Запуск нового продукта требует больших затрат на опытно-конструкторские разработки, изготовление оснастки и проведение испытаний, сказал Денисенко.
«Если мы хотим выйти с новым для России продуктом и составить конкуренцию, например, производителям фурнитуры для пластиковых окон, нам придется включать в стоимость эти затраты, и тогда мы становимся неконкурентны по цене с турками, которые этот путь уже прошли», — приводит пример Денисенко.
Вывод напрашивается: если субсидировать затраты (или часть затрат) на опытно-конструкторские разработки новой продукции из бюджета, это поддержит конкурентоспособность.
Нужен технопарк для испытания новых продуктов
Вторая идея Денисенко — создание в крае технопарка. Это что-то вроде бизнес-инкубатора для промышленников, который надо оснастить современным и востребованным оборудованием.
«Когда компания БМВ разрабатывает очередную коробку передач, она отдает ее в свой индустриальный парк в исследовательскую лабораторию. Там концентрируются конструкторы и технологи высококлассного уровня и дорогостоящее оборудование, такое не может позволить себе только одно предприятие», — сказал Денисенко.
Создать технопарк можно было бы на площадке обанкротившегося «Новоалтайского завода ЖБИ» на условиях государственно-частного партнерства или только за счет государственных средств, считает промышленник.
Торговый дом в Москве
Компании, которую возглавляет Денисенко, пришлось потратить около трех лет на создание торгового дома в Москве и выведение его на окупаемость.
«Все было бы гораздо быстрее, если бы в тот момент существовал некий бизнес-инкубатор, выполняющий функцию помощи в создании торговых представительств для компаний-резидентов Алтайского края. Который помог бы и в получении лицензий, сертификатов, на какое-то время представил бы место и оказывал юридические, бухгалтерские и прочие услуги, и речь не идет о безвозмездных условиях», — сказал гендиректор.
Создание такого объекта помогло бы алтайским предприятиям получить доступ на новые рынки.
Бережливое производство и дуальное образование
Денисенко видит большой потенциал в самом широком использовании на алтайских предприятиях идей бережливого производства. Компания «ЗИАС машинери» как раз сейчас участвует в федеральной программе (и не только эта компания) и весьма довольна результатами.
А чтобы выращивать грамотный персонал, вузам надо перейти на дуальное образование — это еще одна идея, которую высказал собеседник altapress.ru и которая нашла поддержку.
«Дуальное образование — это когда половину времени специалист находится на заводе, а половину в институте. В нашей рабочей группе был ректор АлтГУ, он сказал, что не против этого, более того — все готовы к переходу на дуальное образование. Но ничего не меняется. Поэтому внимание этому надо однозначно уделить», — сказал Денисенко.
Что будет дальше?
Константин Денисенко уверен: увеличить объем промышленного производства с нынешних 367,7 млрд рублей до 1,4 трлн за 16 лет вполне возможно. С ним согласен и директор компании «СиСорт» Максим Савинков.
«Необходимо обозначить проблемные вопросы и сконцентрировать усилия на реперных точках развития промышленности», — сказал Савинков.
Так или иначе, Павел Дитятев заверил, что все здравые предложения будут осмыслены.
«И если будет необходима проработка и еще одно обсуждение, это будет сделано с тем, чтобы предложения дошли до практического внедрения и воплощения», — сказал глава минэка.
Губернатор же пообещал, что одним разговором и одним рабочим днем дело не ограничится.
Участвовать в мозговом штурме решились примерно 50 человек — от директоров предприятий до чиновников и глав бизнес-объединений. Полный список предложений пока не опубликован.