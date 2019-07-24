Оптимисты на Алтае не перевелись: губернатор и министры провели мозговой штурм с промышленниками

Мозговой штурм на тему, как раскрутить промышленное производство и увеличить его объем в 3,8 раз, провели алтайские директора предприятий вместе с губернатором и министрами на прошлой неделе. Как оказалось, оптимисты на Алтае не перевелись. Они считают, что можно достигнуть и большего, и радуются стилю губернатора: впервые за много лет чиновники спросили у бизнеса, что они должны сделать для перехода на новую траекторию развития.

Зачем они собрались?

Надо сказать, что сам губернатор Виктор Томенко заявил, что диалог с бизнесом поставлен в крае на неплохом уровне. Однако разговор первых лиц региона с промышленниками, да еще и в формате мозгового штурма, стал все же первой попыткой услышать всех, кто пришел.

«За последние 10 лет такой формат практикуется в крае впервые. Надеюсь, это позволит активизировать некоторые процессы в бизнес-сообществе», — осторожно прокомментировал Борис Чесноков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты.

Скептики у такого формата общения были. Что, собственно, не удивительно на фоне сообщений о предстоящем банкротстве, казалось бы, успешных предприятий.

«Мы видели большое желание принять участие в сегодняшнем разговоре, нашлось и немало скептиков, которые говорили, что все это пустое сотрясение воздуха», — сказал Павел Дитятев, вице-губернатор и глава алтайского минэка.

Однако, как пояснил Павел Дитятев, пришло время внести коррективы в стратегию развития региона (разработанную до 2025 года). Надо подготовить новый документ — уже до 2035 года. А в нем обозначить цели, к которым промышленности надо стремиться.

Павел Дитятев. Анна Зайкова , altapress.ru.

Каковы стартовые позиции промышленности?

Для начала министры обозначили место алтайской промышленности. По итогам 2018 года она обеспечила треть налогов во все бюджеты, больше 25% инвестиций и 17% рабочих мест и произвела продукции на 367,7 млрд рублей.

Затем промышленный министр Александр Климин оценил динамику промсектора — он назвал ее стабильной: за первые полгода 2019-го объем производства увеличился на 1,7%. Развитие в предыдущую десятилетку, по его словам, шло опережающими темпами: в 2018 году индекс промпроизводства достиг 136% к уровню 2007-го.

«И это с учетом двух кризисных периодов, которые были в течение этого времени», — говорит Климин.

Вытянули средний по промышленности показатель несколько лидеров. «Алтайвагон» за счет инноваций в рубцовском филиале обеспечил рост производства прочих транспортных средств и оборудования в 567% (это индекс промпроизводства).

У Уральской горно-металлургической компании, возродившей на Алтае добывающую отрасль, рост за 12 лет составил 231%. Предприятия химического сектора дали 167%. И вот теперь надо подумать, как всем алтайским заводам добраться до новых высот.

Александр Климин , министр промышленности и энергетики Алтайского края. altairegion22.ru.

Каковы сценарии развития?

Эти новые высоты обозначил Павел Дитятев. За точку отсчета он взял 2018 год. К 2024 году объем промпроизводства надо увеличить в 1,5 раза (до 562 млрд рублей), к 2035-му в 3,8 раз (до 1,425 трлн рублей).

Дитятев пояснил, что показатели эти рассчитаны в сопоставимых ценах (то есть рост не за счет инфляции). И что сам он исходит из оптимистического прогноза и целевого сценария развития.

Есть и другие сценарии, пояснил чиновник: консервативный (если внешнеэкономический фон сильно ухудшится) и базовый (если сохранится нынешняя динамика). Промышленникам же предложили обсудить, можно ли в принципе достигнуть оптимистических целей и какова в этом роль государства.

Стратегию развития промышленности обсудили на Барнаульском заводе АТИ. 18 июля 2019 года. altairegion22.ru

Как проводили мозговой штурм?

После докладов министров всех участников мозгового штурма разделили на рабочие группы. И уже в этих группах директора обсуждали проблемы и выдвигали идеи.

«Правила были такие: жесткий тайминг, право высказаться у каждого, активное слушание, 100-процентная включенность в процесс», — рассказал на своей страничке в Facebook журналист Михаил Беднаржевский, принявший участие с мозговом штурме.

Сначала составили лонг-лист предложений (в него вошло 200−250 идей). А потом, после голосования за самое важное, и шорт-лист. В шорт-лист, по словам гендиректора компании «ЗИАС машинери» Констанина Денисенко, вошли 25−30 предложений. Сам Денисенко высказал пять идей, о которых он рассказал altapress.ru.

Константин Денисенко altapress.ru

Как поддержать разработки?

Запуск нового продукта требует больших затрат на опытно-конструкторские разработки, изготовление оснастки и проведение испытаний, сказал Денисенко.

«Если мы хотим выйти с новым для России продуктом и составить конкуренцию, например, производителям фурнитуры для пластиковых окон, нам придется включать в стоимость эти затраты, и тогда мы становимся неконкурентны по цене с турками, которые этот путь уже прошли», — приводит пример Денисенко.

Вывод напрашивается: если субсидировать затраты (или часть затрат) на опытно-конструкторские разработки новой продукции из бюджета, это поддержит конкурентоспособность.

Производство ZIAS. zias.ru

Нужен технопарк для испытания новых продуктов

Вторая идея Денисенко — создание в крае технопарка. Это что-то вроде бизнес-инкубатора для промышленников, который надо оснастить современным и востребованным оборудованием.

«Когда компания БМВ разрабатывает очередную коробку передач, она отдает ее в свой индустриальный парк в исследовательскую лабораторию. Там концентрируются конструкторы и технологи высококлассного уровня и дорогостоящее оборудование, такое не может позволить себе только одно предприятие», — сказал Денисенко.

Создать технопарк можно было бы на площадке обанкротившегося «Новоалтайского завода ЖБИ» на условиях государственно-частного партнерства или только за счет государственных средств, считает промышленник.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

Торговый дом в Москве

Компании, которую возглавляет Денисенко, пришлось потратить около трех лет на создание торгового дома в Москве и выведение его на окупаемость.

«Все было бы гораздо быстрее, если бы в тот момент существовал некий бизнес-инкубатор, выполняющий функцию помощи в создании торговых представительств для компаний-резидентов Алтайского края. Который помог бы и в получении лицензий, сертификатов, на какое-то время представил бы место и оказывал юридические, бухгалтерские и прочие услуги, и речь не идет о безвозмездных условиях», — сказал гендиректор.

Создание такого объекта помогло бы алтайским предприятиям получить доступ на новые рынки.

Бережливое производство и дуальное образование

Денисенко видит большой потенциал в самом широком использовании на алтайских предприятиях идей бережливого производства. Компания «ЗИАС машинери» как раз сейчас участвует в федеральной программе (и не только эта компания) и весьма довольна результатами.

А чтобы выращивать грамотный персонал, вузам надо перейти на дуальное образование — это еще одна идея, которую высказал собеседник altapress.ru и которая нашла поддержку.

«Дуальное образование — это когда половину времени специалист находится на заводе, а половину в институте. В нашей рабочей группе был ректор АлтГУ, он сказал, что не против этого, более того — все готовы к переходу на дуальное образование. Но ничего не меняется. Поэтому внимание этому надо однозначно уделить», — сказал Денисенко.

Максим Савинков , гендиректор компании «СиСорт». Дмитрий Днепровский ( СиСорт).

Что будет дальше?

Константин Денисенко уверен: увеличить объем промышленного производства с нынешних 367,7 млрд рублей до 1,4 трлн за 16 лет вполне возможно. С ним согласен и директор компании «СиСорт» Максим Савинков.

«Необходимо обозначить проблемные вопросы и сконцентрировать усилия на реперных точках развития промышленности», — сказал Савинков.

Так или иначе, Павел Дитятев заверил, что все здравые предложения будут осмыслены.

«И если будет необходима проработка и еще одно обсуждение, это будет сделано с тем, чтобы предложения дошли до практического внедрения и воплощения», — сказал глава минэка.

Губернатор же пообещал, что одним разговором и одним рабочим днем дело не ограничится.

Участвовать в мозговом штурме решились примерно 50 человек — от директоров предприятий до чиновников и глав бизнес-объединений. Полный список предложений пока не опубликован.