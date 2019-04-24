Почему повысить производительность труда в Алтайском крае смогут только «культурные» люди

По данным экспертов, отечественные заводы испытывают трудности из-за того, что около 80% процессов осуществляются на них неэффективно. Как разобраться с беспорядком на рабочих местах, неравномерной нагрузкой и плохой организацией труда — будет решать государство.

В Алтайском крае для реа­лизации нацпроектов, принятых в 2018 году в продолжение майского указа президента и его обращения к Федеральному Собранию, утвердили 52 региональных проекта. На сайте краевого минэкономразвития размещены их паспорта. Но пока все эти документы выглядят огромным массивом данных (к тому же написанных сложным бюрократическим языком). Разобраться в них не так просто.

Мы изучили состояние рынка, поговорили с экспертами и сделали собственные выводы о том, насколько вероятна реализация тех или иных проектов. За основу мы взяли 10-балльную шкалу.

Проект «Производительность труда и поддержка занятости» Вероятность реализации: 8

В чем суть

Согласно нацпроекту, в 2024 году рост производительности труда в России должен составить 5%. Для сравнения: за все предыдущие пять лет он был всего 1,2% (данные Федерального центра компетенций по производительности труда — ФЦК). В Алтайском крае ставится точно такая же цель.

Предприятиям, которые станут участниками нацпроекта, придется наращивать производительность труда еще быстрее — в первый год на 10%, во второй — на 15%, а в третий — на 30%.

Сотрудники ФЦК в течение шести месяцев будут работать с компаниями, которые прошли отбор. За первые три месяца они проанализируют, как организованы производственные процессы, и выберут пилотный участок для трансформации. Вместе с руководством предприятия составят план, какие улучшения можно внедрить. Параллельно пройдет обучение задействованных сотрудников на площадке и в учебных классах.

Работа. Женщина. СС0

В следующие три месяца специалисты ФЦК будут удаленно консультировать предприятие по внедрению бережливого производства. Предполагается, что дальше завод сможет сам тиражировать успешный опыт на другие процессы в течение последующих 2,5 года.

В Алтайском крае за пять лет предполагается трансформировать 98 предприятий с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. Уже прошли отбор «Барнаульский котельный завод» («Сибэнергомаш»), «Межрегионэнергосервис», «ЖБИ Сибири», «Редукционно-охладительные установки», «Алттранс».

Участники также смогут получить льготное финансирование от Фонда развития промышленности — 50−300 млн рублей на 5 лет под 1%. А некоторых сотрудников предприятий отправят на переподготовку — в этом году в регионе ее пройдут 500 человек, рассказал Павел Дитятев, министр экономического развития Алтайского края.

20 компаний планируется привлечь к реализации проекта в 2019 году.

Что есть сейчас

В 2017 году производительность труда в России составляла 26,5 доллара на человека за час рабочего времени и в среднем была ниже, чем в развитых странах, примерно в три раза. Например, в США этот показатель достигает 72 долларов, в Италии 99,5 доллара, в Канаде 53,5 доллара (данные ОЭСР). В Алтайском крае ситуация тоже не самая лучшая.

По словам Светланы Горчаковой, заместителя гендиректора ФЦК, на многих отечественных заводах около 80% процессов проходит неэффективно. Потери происходят из-за беспорядка на рабочих местах, неравномерной нагрузки на персонал, чрезмерных запасов, плохой организации труда.

Работа. Женщина. СС0

Какие есть риски

Светлана Горчакова рассказала, что достижение показателя в этом проекте во многом будет зависеть от успешности реализации всех 12 нацпроектов, потому что каждый из них влияет и на производительность труда.

К тому же специалистам ФЦК придется преодолевать недоверие руководителей предприятий и их сотрудников, а также их лень. Горчакова говорит: многим директорам кажется, что они «лучше всех знают свое производство» и сторонние эксперты не скажут им ничего нового.

Еще предприниматели часто не хотят ставить перед собой амбициозные задачи по увеличению выручки (а значит, и производительности труда). Они зарабатывают, им хватает на жизнь, на этом и успокаиваются.

В ходе реализации проекта в первую очередь придется изменить культуру людей, а она, как известно, с трудом поддается изменениям.

Александр Карлов,

гендиректор предприятия «Алттранс»: